Το διπλό μήνυμα που έστειλαν οι 27 στον Τραμπ, οι κόκκινες γραμμές της Ευρώπης και η πρόταση Μητσοτάκη

Ανακουφισμένοι για την εκτόνωση της πρωτοφανούς σε ένταση κρίσης στις σχέσεις Ε.Ε – ΗΠΑ μετά την υπαναχώρηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία και τους δασμούς εναντίον 8 χωρών (6 της Ε.Ε.), αλλά προβληματισμένοι για το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων που κλυδωνίστηκαν σοβαρά και σε εγρήγορση για μια πιθανή νέα δοκιμασία αντοχής εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ, αναχώρησαν χθες λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος από τη Σύνοδο Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι κόκκινες γραμμές της Ευρώπης

Αν και η αρχική μορφή του κατεπείγοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε ανατραπεί, η ρωγμή στις ευρωατλαντικές σχέσεις είναι δεδομένη. Και ενώ οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησαν εμφανές ότι θέλουν να επανέλθει η «σταθεροποίηση» σε αυτές καθώς η ένταση ζημιώνει αμφότερους, χάραξαν με εξίσου ξεκάθαρο τρόπο και την κόκκινή γραμμή περί αδιαπραγμάτευτου για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέπεμψαν ένα διπλό μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτον, ότι απειλητικές κινήσεις και υπέρβαση των ορίων θα τους βρίσκουν ενωμένους. Δεύτερον, ότι δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση αλλά είναι πλέον σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουν χωρίς καθυστερήσεις τα εργαλεία που διαθέτει η δική τους «φαρέτρα», απορρίπτοντας λογικές περί υποχώρησης του Διεθνούς Δικαίου μπροστά στο «δίκαιο» του ισχυρού.

Κ. Μητσοτάκης: «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»

Αυτό το κλίμα αποτύπωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου. «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή την πίστη να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα όμως είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης όπου όλοι να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια», είπε χαρακτηριστικά.

Τα γενεσιουργά αίτια της κρίσης Ε.Ε – ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι πάντως αντιλαμβάνονται πως «τα γενεσιουργά αίτια» που προκάλεσαν αυτή την πρωτοφανή κρίση με φόντο τη Γροιλανδία παραμένουν. Εξ ού και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο επιχείρησαν επί 5 ώρες να τα αποκωδικοποιήσουν, ώστε να εντοπίσουν τρόπους μείωσης των εντάσεων, αλλά και να προετοιμαστούν για την αντίδρασή τους σε ανάλογης κλίμακας κρίσεις βάσει του απρόβλεπτου χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας εξάλλου παραδέχτηκε πως παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απέσυρε τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας και για νέους δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών «οι σχέσεις με τις ΗΠΑ υπέστησαν βαθύ πλήγμα». Ενώ ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωνε πως: «Αν και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να απειλούν ή να συμπεριφέρονται με τον τρόπο του Αμερικανού προέδρου, ωστόσο, πρέπει να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο».

Δύναμη της ΕΕ η ενότητα

Κοινή διαπίστωση άλλωστε ήταν ότι οι σχέσεις Ε.Ε - ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε νέα φάση. Ταυτόχρονα όμως άπαντες συγκρατούν ως θετικό την ενότητα της Ευρώπης και τα γρήγορα αντανακλαστικά σε σχέση με το παρελθόν. «Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τότε τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», όπως το έθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, όπως μετέδιδε ευρωπαίος διπλωμάτης οι ευρωπαίοι ηγέτες «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο» για να προωθήσουν μια θετική ατζέντα, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο στην αμερικανική ηγεσία.

Το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ουδείς πάντως έγινε σοφότερος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφορικά με το περιεχόμενο του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Γ.Γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για τη Γροιλανδία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ανέφερε πως δεν υπήρχε οργανωμένο πλαίσιο συνεννόησης με την Ε.Ε τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο.

Στρατηγική αυτονομία ΕΕ - Μητσοτάκης: Να περάσουμε στην αξία της ισχύος μας

Λέξη «κλειδί» στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν και η «στρατηγική ανεξαρτησία» της Ευρώπης, που μετά την πλέον σοβαρή σε κλίμακα κρίση στις σχέσεις Ε.Ε – ΗΠΑ επανήλθε πιο έντονα στο «τραπέζι».

«Η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Συμβούλιο Ειρήνης – Συμβιβαστική πρόταση Μητσοτάκη

Προβληματισμός υπήρξε για το αμφιλεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, ,καθώς πλην Ουγγαρίας και Βουλγαρίας, οι ευρωπαίοι ηγέτες κρίνουν ότι έχει νομικά ζητήματα, εκφεύγει του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και ενέχει κινδύνους λειτουργίας ανταγωνιστικά με τον Οργανισμό. Εξ ού και ουδείς άλλος το συνυπέγραψε.

Επιδιώκοντας να λειτουργήσει παραγωγικά και να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρόλο της Ελλάδος ως στρατηγικού συμμάχου των ΗΠΑ αλλά και κράτους μέλους της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους αποκλειστικά για το σκέλος που αφορά την επόμενη φάση της διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Και η κα Κάγια Κάλλας και πολλές άλλες χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε, αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας - γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο – αλλά την με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό», σημείωσε ο Πρωθυπουργός αφού είχε συζητήσει την πρότασή του με τους ευρωπαίους εταίρους. «Το ΝΑΤΟ έχει ένα ρόλο να παίξει στην Αρκτική, αλλά τελικά αυτές οι συζητήσεις αφορούν τη Δανία και τις ΗΠΑ και η Δανία έχει την πλήρη στήριξη της Ευρώπης σε ότι αποφασίσει ότι είναι προς το συμφέρον της ίδιας και της Γροιλανδίας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.