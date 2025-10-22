Το διττό μήνυμα Μητσοτάκη στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και η επίθεση στην αντιπολίτευση

Ως μία ομιλία ενωτική, η οποία απέναντι στη διχαστική ρητορική και την υποκρισία που καταλόγισε στην αντιπολίτευση απευθύνθηκε σε όλους τους πολίτες, αλλά και αξιακή για να επαναφέρει την ιερότητα και τον πρέποντα σεβασμό στο χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αποτιμούν κυβερνητικές πηγές τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο ίδιος εξάλλου την υπερασπίστηκε ως μία ρύθμιση «εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας».

Το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ότι πρόκειται για έναν χώρο ιερό που «δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο» αλλά αποτελεί τόπο συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα και για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες», τόνισε, δηλώνοντας ότι «η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους. Υπονομεύονται, όμως, όταν τα εγκαταλείπουμε».

Απορρίπτοντας, δε, κατηγορηματικά τα αντιπολιτευτικά πυρά περί αυταρχισμού με στόχο τον περιορισμό των συναθροίσεων, ξεκαθάρισε ότι στόχος της διάταξης δεν είναι αυτός αλλά η αποσύνδεση του ιστορικού αυτού χώρου από την πλατεία Συντάγματος όπου οι συναθροίσεις επιτρέπονται ελεύθερα.

«Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο», υπογράμμισε.

Και υποστήριξε ότι ο λόγος που το Μνημείο μετατράπηκε σε «σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης» ήταν το θολό τοπίο των αρμοδιοτήτων που υπήρχε μέχρι σήμερα.

Εξηγώντας ότι γι’ αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει την αρμοδιότητα φροντίδας, συντήρησης και ανάδειξής του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει το κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία, διατηρώντας τη διατήρηση της τάξης στην ευθύνη της αστυνομίας.

Το διττό μήνυμα Μητσοτάκη στους συγγενείς των νεκρών

Με φόντο τις βολές που δέχονται ο ίδιος και η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά στο σημείο αλλά και στη σκιά της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απευθυνθεί στους συγγενείς των θυμάτων στέλνοντάς τους ένα διττό μήνυμα.

Αφενός ότι «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή τους, αλλά οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά τους, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά», αφετέρου ότι σε αντίθεση με την κυβέρνηση που συμπάσχει με τον πόνο τους σεβόμενη ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ίσως κάποιοι «αδίστακτοι» πολιτικοί να οικειοποιούνται μέσω αυτού του τρόπου διαμαρτυρίας τους το πένθος τους «εργαλειοποιώντας τον πόνο τους» φορώντας «τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Στην κυβέρνηση επισημαίνουν την ουσία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε σε μία προς μία τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και τα καρφιά τους περί αποστάσεων εντός της κυβέρνησης με αιχμή τον Νίκο Δένδια.

Η κοινή στάση της κυβέρνησης αποδείχτηκε με συγκροτημένη κάθοδό της στη Βουλή και το ότι την τροπολογία συνυπέγραψαν 7 συναρμόδια Υπουργεία (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) επισημαίνουν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.

Στον αντίποδα όπως τους κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδίδονται σε μια «τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας», ενώ ο ίδιος ανέδειξε και την «τρικυμία εν κρανίω» του ΠΑΣΟΚ, επιρρίπτοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη πολιτική «παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο Κοινοβούλιο» και «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ σχολίασε δηκτικά και τις αντιφάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατήγγειλε την τροπολογία ως περίπου μια «συνταγματική εκτροπή» αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να την αποδομήσει ως «περίπου περιττή» που δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα παρά τακτοποιεί μόνο ζητήματα καθαριότητας από έναν εργολάβο.

Επίθεση στους «οπαδούς των ξυλολίων»

Αντέστρεψε, δε, τις αιχμές περί μιας διάταξης για εσωκομματικά παιχνίδια και για να «τραβήξει το αυτί του Νίκου Δένδια» τονίζοντας ότι η καθαριότητα του Μνημείου ήταν ευθύνη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ο οποίος δεν το έπραξε «διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», σχολίασε δηκτικά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε προσωπικά στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο χρεώνοντάς του υποκρισία και διερωτήθηκε «οι ακραίοι υπερπατριώτες να μην θέλετε να προστατεύεται ένας χώρος που είναι ταυτισμένος με την εθνική παράδοση;», ενώ καρφώνοντας ταυτόχρονα και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε με νόημα ότι μπροστά στη δημοσκοπική τους εικόνα «οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους» ενώ αποδείχτηκαν ένα άθλιο ψέμα.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που η ρύθμιση η οποία θα ψηφιστεί σήμερα θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Υποστήριξε, άλλωστε, ότι αυτό που απασχολεί πραγματικά την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά, πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;