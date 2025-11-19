Το διττό μήνυμα του Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ και την κοινωνία για τις πρόωρες εκλογές

Φρένο στα διακινούμενα σενάρια για πρόωρες κάλπες και την εκπομπή λάθος μηνυμάτων προς την κοινωνία επιχείρησε να βάλει ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία.

Απορρίπτοντας εισηγήσεις που φέρονται να του έχουν γίνει για εκλογές στο τέλος του 2026 λόγω της πιθανότητας να χρειαστούν πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις (2 ή 3), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίωξε να στείλει ένα διττό μήνυμα τόσο στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης όσο και στην κοινωνία.

Εντός των τειχών της ΝΔ ότι έναντι της αυτοπεποίθησης που απαιτείται για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής, οι σκέψεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες υποδεικνύουν ηττοπάθεια και ανησυχία ότι η αυτοδυναμία δεν είναι εφικτή.

Αντιστοίχως το έμμεσο μήνυμα προς την κοινωνία υπό την πιθανότητα ορισμένοι να λειτουργήσουν με τη λογική μιας πρώτης ψήφου δυσαρέσκειας για αστοχίες ή λάθη, είναι να μην ποντάρει κανείς σε διπλές και τριπλές κάλπες ώστε να διορθώσει την αρχική του επιλογή γιατί αυτή η τακτική ενέχει κινδύνους νέων περιπετειών για τη χώρα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίωξε να εκπέμψει και την αισιοδοξία ότι όταν έρθει η ώρα να κριθεί συνολικά το κυβερνητικό έργο και να γίνει η αντιπαραβολή του σχεδίου της ΝΔ για την επόμενη μέρα της χώρας με εκείνα της αντιπολίτευσης, οι πολίτες θα αντιληφθούν το σύνθημα «το είπαμε - το κάναμε» και ότι - όπως λέει - η ΝΔ «είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική», συνεπώς οι δημοσκοπικοί δείκτες θα ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο του 30%.

«Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, “διπλές κάλπες”, “τριπλές κάλπες”, δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία», σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την ανάγνωση ορισμένων πάντως η συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού είχε αποδέκτη πιθανόν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στον απόηχο των διαρροών στο Βήμα της Κυριακής ότι ο ίδιος ανησυχεί εντόνως για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας καθώς η έλλειψη πολιτικών συναινέσεων μπορεί να οδηγήσει σε αλλεπάλληλες αναμετρήσεις στις επόμενες εκλογές.

Πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αιχμηρή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ρητορικό ερώτημα ως δίλημμα «δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια», θεωρείται ότι σκιαγραφεί τη στρατηγική αποδόμησης του κ. Τσίπρα από την κυβέρνηση εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στην επόμενη πολιτική κίνηση, αλλά και ενόψει της επίσημης παρουσίασης του βιβλίου του. Στον αντίποδα ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον προκάτοχό του Αντώνη Σαμαρά.

Προσήλωση στη βελτίωση της καθημερινότητας

Πέραν των πολιτικών μηνυμάτων, με τη χθεσινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει την προσήλωση της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά στην ενίσχυση των εισοδημάτων και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Εξ ού και πέραν των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ενεργειακής διπλωματίας, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλάνο στήριξης των εισοδημάτων των νοικοκυριών το οποίο ήδη υλοποιείται, στις νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό μέχρι το τέλος του έτους με έμφαση στην ανακαίνιση κλειστών διαμερισμάτων με ευνοϊκούς όρους, στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους, τη στήριξη των αγροτών και τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους ελέγχους στην αγορά και στις τιμές της ενέργειας, αλλά και σε επιμέρους ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό το οποίο θα αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων σε γραμμές που έχουν μεγάλη κίνηση, καθώς και στο σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ με στόχο να μη μείνει κανείς χωρίς εξυπηρέτησης.

Κατ’ ουσίαν ο Πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για τα μείζονα ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους Έλληνες. Ο ίδιος άλλωστε διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν προτίθεται να πατήσει φρένο μέχρι τις εκλογές και απευθυνόμενος στους πολίτες επανέλαβε πολλές φορές ότι από την 1/1/2026 θα αισθανθούν στην τσέπη τους τα οφέλη των οικονομικών εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Παράλληλα, στέλνοντας το μήνυμα ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα κάθε κοινωνικής κατηγορίας ξεχωριστά και αναζητά διαρκώς λύσεις και δημοσιονομικό χώρο στήριξής τους, εξήγγειλε τη συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων πριν το τέλος του έτους για τη θανάτωση ζώων λόγω της ευλογιάς, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις του πρωτογενούς τομέα.

Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του σημείωναν ότι «εμφανίστηκε συγκροτημένος, με σχέδιο και βασικό άξονα τα μέτρα στήριξης των πολιτών, δίνοντας παράλληλα και απαντήσεις σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας».