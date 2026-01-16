Ξεκινώ από τα παραλειπόμενα της υποδοχής του Κίμωνα στα ελληνικά νερά και στην παρουσία των επισήμων (Τασούλας, Μητσοτάκης, Δένδιας, Α/ΓΕΕΘΑ κλπ) εν πλω. Χθες λοιπόν ο Κώστας Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οδηγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, κάτω από τη γέφυρα. Εκεί η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη και απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται κάθε φωτογράφιση και τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά. Άνθρωπος που γνωρίζει μιλάει για αριθμό αξιωματικών, απολύτως αφοσιωμένων επάνω σε μεγάλες οθόνες και υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα. Πρόεδρος και πρωθυπουργός ξεναγήθηκαν από τον κυβερνήτη και στη συνέχεια χαιρέτησαν εγκάρδια τους αξιωματικούς έναν προς έναν εκφράζοντας μαζί και τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα.

Η εικόνα και η υψηλή τεχνολογία

Στη γέφυρα, όπου ελέγχεται η πορεία του πλοίου ο Κώστας Τασούλας πρόσφερε ως δώρο στον κυβερνήτη μία μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου. «Μαζί με τα υπερσύγχρονα συστήματα έχει σημασία να σας προστατεύει και ο Αγιος Νικόλαος», είπε. Η εικόνα θα τοποθετηθεί στο γραφείο του κυβερνήτη. «Να σκέπει ο Αγιος Νικόλαος τον Κίμωνα μαζί με όλες τις εντυπωσιακές μορφές αυτοπροστασίας που διαθέτει ο ίδιος».

Η εικόνα του Αβέρωφ

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές για όσους βρέθηκαν πάνω στον Κίμωνα ήταν όταν πέρασε δίπλα από τη φρεγάτα το θωρηκτό Αβέρωφ. «Αυτό το πλοίο διπλασίασε την Ελλάδα», είπε ο ΠτΔ στον Μητσοτάκη που στεκόταν δίπλα του, κάτι που άκουσαν και όσοι βρίσκονταν κοντά τους. Το Αβέρωφ παραμένει πλοίο επιβλητικό παρά την ηλικία του και παρά το ότι έπλεε με τη «βοήθεια» δύο ρυμουλκών, σαν υποβασταζόμενος, αλλά αγέρωχος «ήρωας πολέμου».

Θωρηκτό Αβέρωφ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η αντιπολίτευση εν πλω

Εν πλω στον Κίμωνα βρέθηκαν και τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης που προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό και χθες ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής και το 2027, από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης που ειναι επίσης υποναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (ενδεχομένως όχι για πολύ ακόμα) Νίνα Κασιμάτη, η οποία έχει πατριωτικές ευαισθησίες και μάλιστα στον προϋπολογισμό υπερψήφισε και τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στην κομματική γραμμή.

Χωρίς βιασύνη με τους αγρότες

Το Μαξίμου τελικά όρισε το ραντεβού με τους αγρότες για Δευτέρα, κάτι που δείχνει την απουσία βιασύνης από τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάει το Σάββατο να δώσει συνέντευξη στον Νίκο Μάνεση του Alpha με την εκκρεμότητα των μπλόκων. Στην πραγματικότητα ραντεβού θα μπορούσε να έχει γίνει και σήμερα, αλλά ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να φανεί ότι καίγεται και επίσης θέλει να είναι και σίγουρος ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί. Επίσης, άπαντες στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι το θέμα των μπλόκων ξεφουσκώνει, συνεπώς ο Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και όποτε και να γίνει το ραντεβού, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

Η νέα σύμπτωση Καραμανλή-Σαμαρά

Νέα κοινή εμφάνιση θα κάνουν οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής στις αρχές του επόμενου μήνα. Οι δύο πρώην θα βρεθούν στην Καλαμάτα με την ευκαιρία του εορτασμού της πολιούχου της πόλης Υπαπαντής, αλλά και γιατί ο Δήμος της πόλης θα ανακηρύξει τον κ. Καραμανλή ως επίτιμο δημότη της. Είναι προφανές ότι στην Καλαμάτα τέτοιες αποφάσεις και ειδικά από τον δήμαρχο δεν λαμβάνονται... έρήμην του κ. Σαμαρά, κάτι που υπενθυμίζει ότι οι δυο τους πορεύονται αντάμα. Πάντως, να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι μάλλον μακριά από το να κάνει νέο κόμμα και οι δικοί του άνθρωποι δεν είναι σε καθεστώς σημαντικής κινητοποίησης.