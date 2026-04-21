Δούκας: Απένειμε το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον Πρίγκιπα Αλβέρτου Β' του Μονακό

Ο Χάρης Δούκας υποδέχθηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας τον Πρίγκηπα Αλβέρτο Β' του Μονακό για να του απονέμει το Μετάλλιο του Δήμου.

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας υποδέχθηκε σήμερα ο Χάρης Δούκας τον Πρίγκηπα Αλβέρτο Β' του Μονακό και την αντιπροσωπεία του, προκειμένου να του απονέμει το Μετάλλιο του δήμου για την προσφορά του.

Σε μια λιτή τελετή, ο δήμαρχος Αθηναίων του απένειμε το Μετάλλιο του Δήμου σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ενεργούς συμβολής του στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνομιλία των δύο ανδρών στο γραφείο του δημάρχου και ανταλλαγή δώρων, ενώ ο κ. Δούκας τον ξενάγησε και στους χώρους του ιστορικού κτιρίου.

 

