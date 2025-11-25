Δούκας: «Η καθυστέρηση στην ανάπλαση της Βασ. Όλγας οφείλεται σε πολιτικούς λόγους»

Για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τα δυο έτη που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Αθηναίων μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή του ΕΡΤnews, Press Talk και στον Απόστολου Μαγγηριάδη, ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

«Όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι από τον Οκτώβριο που κέρδισα μέχρι να αναλάβω την 1η Ιανουαρίου, είχαμε μείον 2 – 3 οργανισμούς που είναι βασικοί και θεμελιώδεις, όπως η ανάπλαση, για την προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων και όχι μόνο και συνολικά γιατί αντιμετώπισα νομίζω μια αρχική συνθήκη, η οποία ήταν αρκετά επιθετική».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι αυτό που περίμενε ήταν μια κανονικότητα, δηλαδή ότι θα είχε στην διάθεση του βασικές δομές και υποδομές που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή και ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια συνθήκη κανονικότητας, ωστόσο σημείωσε «καταλήξαμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας. Να έχουμε επίσης έναν άλλο πολύ μεγάλο οργανισμό που είναι αυτός του Πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς, ο μεγαλύτερος οργανισμός σε δημοτικό επίπεδο, να τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Αναφορικά με το θέμα της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος της Αθήνας ανέφερε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο θέμα, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση από εδώ και πέρα θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε πολιτικούς και όχι σε τεχνικούς λόγους.

«Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια», τόνισε.

Ως προς το πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο θα λειτουργήσει κανονικά ο δρόμος, ο κ. Δούκας απάντησε «κάθε φορά που ρωτάμε μας ενημερώνουν τι θα γίνει στο τέλος του μήνα. Δεν το λέω εγώ, το υλοποιεί η ανάπλαση. Είμαι εκεί σχεδόν μία φορά τον μήνα, μπορεί και δύο φορές το μήνα και σήμερα πάλι συζητήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ και μου έχουν πει ότι είναι θέμα χρόνου». Πρόσθεσε δε, ότι 95% του έργου έχει ολοκληρωθεί και ότι η κάθε επιπλέον καθυστέρηση εγείρει σοβαρά θέματα, διότι είναι ένα έργο που τρέχει πολλά χρόνια έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους και έμπειρους αναλυτές θα υπάρξει μείωση της κίνησης περίπου κατά 20%.

«Μεγάλη μείωση» ανέφερε «θα έχουμε στο περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα, διότι γίνονται πολύ μεγάλες περιπορείες για να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει εύκολα, χωρίς να επηρεάζεται το πολύ ωραίο πεζοδρόμιο που έχει φτιαχτεί, τα αρχαία, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί με έναν πολύ όμορφο τρόπο».

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση του κυκλοφορικού προβλήματος στο κέντρο της Αθήνας ο κ. Δούκας ανέφερε «πρώτον, θέλουμε πολύ περισσότερες συγκοινωνίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, βάζουμε και σε συνεργασία και με την κυβέρνηση και νέα λεωφορεία που είναι ηλεκτρικά ή φυσικού αερίου, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερα. Δεύτερον, περισσότεροι συρμοί στο μετρό. Τρίτον, δεν υπάρχει και αυτή είναι μια δικιά μας προσέγγιση, η γραμμή 4, η οποία θα αργήσει, δεν θα είναι έτοιμη τα επόμενα 4 χρόνια, που θα αποσυμφορήσει σε πολλά σημεία και τέταρτον, η δημοτική συγκοινωνία. Κάναμε μια πολύ αναλυτική δουλειά σε μεγάλη διαβούλευση και με τις κοινότητες. Μάλιστα ξαναπαίρνουμε τώρα τις τελικές 6 + 1 γραμμές.

» Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι υπάρχουν συγκοινωνίες οι οποίες σε πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν υπάρχουν συγκοινωνίες που συνδέουν γειτονιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάρεις το αμάξι σου. Άρα παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο, πολύ αναλυτικό σχέδιο με έξι συν μία συγκεκριμένες γραμμές που έχουμε και τις τάσεις τις παρουσιάσαμε και στον ΟΑΣΑ και στο υπουργείο.

» Θέλουμε να πάρουμε την έγκριση. Θα είναι δωρεάν, σε πρώτη φάση το πιλοτικό της κομμάτι. Έχουμε βρει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης, σίγουρα τον πρώτο χρόνο από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και το δεύτερο θέλουμε να ολοκληρωθεί το σύνολο μαζί με τη χρηματοδότηση και τις προκηρύξεις, τους διαγωνισμούς το 2026 και πρώτο στις αρχές του 2027 να έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία. Νομίζω θα είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη και μια πολύ μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό».

Ο κ. Δούκας εξήγησε ότι θα υπάρχουν έξι γραμμές, οι οποίες θα λειτουργούν καθημερινά, με ευθύνη του Δήμου και θα κοστίσει κοντά στα 7 εκατομμύρια.

Για την μείωση της θερμοκρασίας στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος αποτελούσε και έναν προεκλογικό του στόχο, ο κ. Δούκας ανέφερε «Η αισθητή θερμοκρασία είναι ένας στόχος εμβληματικός των μεγαλύτερων πόλεων ανά τον πλανήτη, κυρίως των πόλεων που έχουν πολύ μεγάλες θερμοκρασιακές αυξήσεις, κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Δυστυχώς η Αθήνα είναι από τις πιο ζεστές πρωτεύουσες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μείωση της αισθητής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους που ο βασικός πυρήνας είναι το πράσινο, η ενίσχυση του πράσινου σκιάς».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «είχαμε πει για 5.000 δέντρα τη χρονιά και μάλιστα μου έλεγαν πώς γίνεται δήμαρχε 4.000 τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια δεν υπάρχουν χώροι. Βάλαμε 5.000 την πρώτη χρονιά, έχουμε βάλει 3.500 με 4.000 φέτος και θα πιάσουμε πάλι τον στόχο των 5.000 δέντρων».

Αναφορικά με την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας, στα πρότυπα άλλων ιστορικών δρόμων του κέντρου της Αθήνας, ο κ. Δούκας ανέφερε «Η Βασιλίσσης Όλγας δεν ήταν ποτέ πεζόδρομος, ούτε τον είχε σχεδιάσει η κυρία Μενδώνη, ούτε υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα, ούτε ΦΕΚ, υπάρχουν κοντά στις 60 περιπτώσεις στην Αθήνα που υπάρχουν ΦΕΚ πεζοδρόμησης και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις όντως προχωράμε και με πάθος πεζοδρόμησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε ποτέ διαδικασία, νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική απόφαση, που να προβλέπει ότι είναι πεζόδρομος η Όλγας, ούτε επί Μπακογιάννη, ούτε η Μενδώνη, ούτε κανείς. Ποιος ήταν ο σχεδιασμός; Ήταν ένας πριβέ δρόμος, δηλαδή ο σχεδιασμός που συζητάγαμε ήταν να μπορούνε να μπαίνουν αμάξια μόνο για κάποιους που θα κάνουν δεξιά στην Αμαλίας, να ανεβαίνουν την Όλγας για να παίξουν τένις και όσοι θέλουν να κατέβουν μετά από την άλλη πλευρά για να πιούν καφέ στην Αίγλη. Και τι είπα εγώ; Ότι δεν μπορεί στην Αθήνα να υπάρχουν πριβέ δρόμοι. Θα είναι ήπιας κυκλοφορίας και αυτές τις διαδρομές θα τις κάνουν όλοι».

Για τα πεζοδρόμια στο κέντρο της Αθήνας, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση, τονίζοντας «αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε όπως ξέρετε την περιοχή, στο παλιό χρηματιστήριο, φτιάχνουμε στο Παίδων, φτιάχνουμε στους Αμπελόκηπους και συνεχίζουμε και προχωράμε, αλλά είναι πάρα πολλά που έχουν μεγάλη δυσκολία».

Πρόσθεσε δε, «μια διαφοροποίηση που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι η εξής: θα έχουμε μια εταιρεία, η οποία αντί να ξηλώνει και να βάζει νέα πεζοδρόμια, θα διορθώνει πεζοδρόμια. Άρα κάνουμε μια μελέτη που λέγεται οπτικής όχλησης και καταγράφουμε λακκούβες, δυσκολίες, εμπόδια και εκεί θα πηγαίνουμε να βελτιώνουμε».

Επιπλέον, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στο θέμα των πολεοδομιών, σημειώνοντας ότι «αναμένεται να ανακοινωθεί και θα είναι άλλη μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση ότι θα χάσουν οι δήμοι και τις πολεοδομίες, οι οποίες θα μεταφερθούν κεντρικά στο Κτηματολόγιο» Και αυτό θα είναι μια μεγάλη οπισθοδρόμηση, γιατί τελικά ο Δήμος δεν θα έχει εργαλεία και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως προχωράμε σε μια τέτοια λογική όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη … πως πρέπει οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές να σχεδιάζουν τις πόλεις».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ο Δήμος, αυτή τη στιγμή, δέχεται πόλεμο από την κυβέρνηση, επεξηγώντας ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο προς τον ίδιο προσωπικά, αλλά συνολικά και στην αυτοδιοίκηση και τιμωρεί τους πολίτες για αυτό.

«Με ομόφωνη απόφαση», προανήγγελλε ο κ. Δούκας στις 16/12 «κλείνουμε τους Δήμους συμβολικά με ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ και πηγαίνουμε στη Βουλή, στις 17/12 είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία έχει μπει θέμα να μην υπάρχει λέει, αλλαγή του εκλογικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφορικά με τον προτεινόμενο εκλογικό σύστημα για τους δήμους, ο κ. Δούκας ανέφερε «Είναι ένας νόμος που έχει εφαρμοστεί μόνο στα νησιά Φίτζι και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και να προσεγγίζουμε τα θέματα επίσης με μια σοβαρότητα. Είναι δυνατόν να υπάρχει εκλογική διαδικασία στην οποία να κατεβαίνει υποψήφιος ο οποίος θα έχει συνεννοηθεί να έχει δεύτερη επιλογή κάποιον άλλο υποψήφιο και τελικά να μετράμε τις δεύτερες επιλογές και να βγάλουμε δήμαρχο, ο οποίος δεν θα έχει το 50%+1, που σημαίνει πολιτική νομιμοποίηση».

Σχολιάζοντας την εκλογή του Μαμντάνι ο κ. Δούκας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έχει μια φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση.

Αναφορικά με τα κλειστά διαμερίσματα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα.

Για την υποψηφιότητα του στις εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «δε μετανιώνω που έθεσα υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος».

Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Δήμαρχος σημείωσε ότι θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ακόμα. Πρόσθεσε δε, ότι δεν θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του.

«Δεν θα πάω. Έχουμε και σημαντικές πρωτοβουλίες εκείνη την ημέρα με νέους ανθρώπους15+, με νέα παιδιά για την Αθήνα», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενος στη σχέση με το Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι ο είναι ο πρόεδρος στο κίνημα και παλεύουμε μαζί ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Δε θα κάνουμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία….θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς για να διατυπώσουμε και να διαμορφώσουμε μία πρόταση», τόνισε.