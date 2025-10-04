Δούκας: «Μονόδρομος η διαγραφή για οποιοδήποτε στέλεχός μας εμπλέκεται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Χάρης Δούκας με αφορμή την ενδεχόεμη εμπλοκή στελέχων του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ανήρτησε σήμερα ότι η «διαγραφή είναι μονόδρομος».

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στο X, αναφέρει: Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Διαβάστε επίσης: Νέα Δημοκρατία: «Σοκ προκαλεί η ομολογία του Νίκου Μπουνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Να δώσει εξηγήσεις»

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ».

Κάθαρση στην πράξη.



Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.



Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.



Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος… pic.twitter.com/2tAF6LHBT2 — Haris Doukas (@h_doukas) October 4, 2025