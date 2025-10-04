Δούκας: «Μονόδρομος η διαγραφή για οποιοδήποτε στέλεχός μας εμπλέκεται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Χάρης Δούκας με αφορμή την ενδεχόεμη εμπλοκή στελέχων του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ανήρτησε σήμερα ότι η «διαγραφή είναι μονόδρομος».
Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στο X, αναφέρει: Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.
Διαβάστε επίσης: Νέα Δημοκρατία: «Σοκ προκαλεί η ομολογία του Νίκου Μπουνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Να δώσει εξηγήσεις»
Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ».
- Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας ΟΥΚάς - Ο άνθρωπος που έστησε τις Υποβρύχιες Καταστροφές
- Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»
- Πέσαμε στο πιο άβολο βίντεο της Αντζελίνα Τζολί σε ολόκληρο το ίντερνετ
- Ο Βαγγέλης Μπαταρλής επανήλθε στα social: Το πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.