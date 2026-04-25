Δούκας στον Guardian: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο»

Για την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα λόγω του υπερτουρισμού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στον Guardian, προειδοποιώντας ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από υπερκορεσμό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και περιορισμούς στην ανάπτυξη.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο που αναπτύσσονται».

Πέρυσι, περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την Αθήνα, αριθμός-ρεκόρ για μια πόλη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλώς ενδιάμεσος σταθμός για τα ελληνικά νησιά, είπε το βρετανικό μέσο.

«Όλη η Αθήνα σκάβεται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, εξηγώντας ότι ο δήμος χτίζει ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, νέα αποχέτευση, δίκτυα 5G.

«Όταν έχεις περίπου 700.000 κατοίκους και 8 εκατομμύρια επισκέπτες, η πίεση είναι τεράστια. Κάθε μήνα προσλαμβάνονται περισσότερο προσωπικό, περισσότερος εξοπλισμός και περισσότερα μηχανήματα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις» αποκαλύπτει ο δήμαρχος.

Ο Χάρης Δούκας ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, έχοντας δεσμευτεί «να πρασινίσει» η Αθήνα. Κατά τη θητεία του, έχουν φυτευτεί περίπου 3.855 δέντρα στον δήμο, έκτασης 39 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο δήμαρχος καταδικάζει την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» σε κομβικές τουριστικές περιοχές.

Δούκας: «Οι επενδυτές να στραφούν σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές»

«Θα σταματήσουμε κάθε τουριστική επένδυση στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει πλέον χώρος. Ούτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί», ανέφερε.

«Θέλουμε να πούμε ως εδώ με ένα νομοσχέδιο που θα κατοχυρωθεί νομικά». Οι επενδυτές, όπως είπε, θα πρέπει να στραφούν σε άλλες «λιγότερο επιβαρυμένες» περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος έχει επίσης θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο παγώματος των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα γραφείο κοινωνικής κατοικίας για να εντοπίσουμε κτίρια και διαμερίσματα που μπορούμε να ανακαινίσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια», είπε.

«Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια να παραμείνουν στο κέντρο. Ενώ άλλες πόλεις κινούνται προς το τσιμέντο και τους ουρανοξύστες, εμείς κινούμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, που περιλαμβάνει και κατεδαφίσεις κτιρίων για τη δημιουργία δημόσιων χώρων, πάρκων και παιδικών χαρών. Η Αθήνα ανήκει στους ανθρώπους της. Δεν είναι μόνο για όσους θέλουν απλώς να την εκμεταλλευτούν».