Στην Κύπρο ο Δένδιας «συνοδεία» φρεγατών - Ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο επαναπατρισμός

Την ανησυχία που επικρατεί στην Αθήνα για τα πολεμικά τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή ενέτεινε η δεύτερη επίθεση με drones στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου και οι ευθείες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για εκτόξευση πυραύλων εναντίον της. Εξ ού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αμέσως θετικά στο αίτημα του Νίκου Χριστοδουλίδη για συνδρομή της Ελλάδας με την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και με δύο ζεύγη F-16 τα οποία προσγειώθηκαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.

Η «Κίμων» αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα επιφανείας του ελληνικού στόλου, με 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30 οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας, ενώ είναι εξοπλισμένη με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Αντιστοίχως η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών.

Στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας

Παράλληλα, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο, στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Εκπέμπεται έτσι και το μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.

«Η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», δήλωσε χθες ο Νίκος Δένδιας.

Η Αθήνα, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι κινείται στο πλαίσιο της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου χωρίς άμεση εμπλοκή στην επίθεση προς το Ιράν.

«Η Ελλάδα βάζει πριν και πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο και κάνει έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, με το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή να επεκτείνεται, ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτό το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με τις εξελίξεις.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει κατ’ ιδίαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή, ενώ αύριο αναμένεται να παρέμβει στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ώστε να ενημερώσει σχετικά την εθνική αντιπροσωπεία.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών έχει συγκαλέσει για αύριο το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώσει τα κόμματα για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επαναπατρισμός Ελλήνων

Ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων που βρίσκονται στη διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο ασφαλής επαναπατρισμός όσων το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Για τον καλύτερο συντονισμό ο Πρωθυπουργός είχε χθες τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν πως όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Με την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας – τονίζουν - οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν. Επισημαίνεται, δε, πως σε χώρες που υπάρχουν Έλληνες και λιγότεροι περιορισμοί πτήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει άμεσα πτήσεις επαναπατρισμού.

Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και οι πλατφόρμες εγγραφής για επαναπατρισμό επικαιροποιούνται διαρκώς, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά 10 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής.

Στο εσωτερικό της χώρας επισημαίνεται ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι «δεν υπάρχει λόγος για να δημιουργήσουμε μία αίσθηση μεγαλύτερου κινδύνου στους πολίτες».

Πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για τις πιθανές επιπτώσεις από την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι «η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις».

Προς το παρόν, η αντίδραση των διεθνών αγορών κρίνεται συγκρατημένη, με την τιμή του αργού πετρελαίου να κινείται στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ όπως τονίζεται δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον προϋπολογισμό για το 2026, με την εκτίμηση να παραμένει ότι ενδεχόμενη αρνητική επίδραση θα είναι διαχειρίσιμη.

«Το υπουργείο διαθέτει τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να θωρακίσει την πραγματική οικονομία, όμως, προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο», σημειώνεται.