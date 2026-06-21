Δυσαρέσκεια ΥΠΕΞ για την απέλαση Ελλήνων από το Ισραήλ: «Είχαν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους»

Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, από το Ισραήλ.

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς» αναφέρει το υπουργείο σε σχετική του ανακοίνωση.

«Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές» προστέθηκε στο ίδιο κείμενο.

Νωρίτερα σήμερα, η Νέα Αριστέρα έκανε γνωστή την υπόθεση, επισημαίνοντας πως «οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και αποφάσισαν την απέλαση έξι συνδικαλιστών από την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδεψαν έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης».

«Στην αποστολή συμμετείχε η Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς» έγινε γνωστό.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μία αυθαίρετη και προκλητική ενέργεια ενός κράτους που επιχειρεί να απομονώσει τον παλαιστινιακό λαό και να εμποδίσει κάθε διεθνή παρουσία στη Δυτική Όχθη ώστε να συνεχίσει τους εποικισμούς, τη στρατιωτική βία και την αρπαγή παλαιστινιακής γης με αμείωτο ρυθμό», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά και κατέληξε:

«Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να αποφασίζει ποιος και ποιες μπορεί να συναντήσει τους Παλαιστίνιους εργαζομένους μέσα στην ίδια τους τη γη. Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές Αρχές».