Το δύσκολο ραντεβού Σαμαρά-Τασούλα, η μάχη των φωτογραφιών της Καισαριανής και ο ΓΑΠ με την Κορτέζ

Με δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απουσιάζει για αρκετές μέρες στο εξωτερικό (Άμπου Ντάμπι και Νέο Δελχί), θα αξιοποιήσει τη σημερινή παρουσία του στην κοπή πίτας του οργανωτικού της ΝΔ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για να δώσει τα πολιτικά μηνύματα και να θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση με δεδομένο ότι το 2026 είναι χρονιά προεκλογική. Άλλωστε η κινητοποίηση του μηχανισμού λειτουργεί συσπειρωτικά και δίνει κρίσιμες μονάδες στη ΝΔ.

Ζαγορίτης Jr.

Γράφεται γενικώς ότι ο γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη, Γεράσιμος, πήρε την απόφαση να διεκδικήσει έδρα της ΝΔ στα Γιάννενα με δεδομένο το κενό από την αποχώρηση Τασούλα στο ψηφοδέλτιο. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτεται και εδώ και μερικές εβδομάδες έχει εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στην Αθήνα, μετά από μια μακρά παραμονή και επιχειρηματική δραστηριοποίηση στις Βρυξέλλες. Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, αλλά προφανώς η πιθανότητα σταθμίζεται. Στα Ιωάννινα η ΝΔ έχει ήδη δύο εκλεγμένους βουλευτές, τη Μαρία Κεφάλα και τον Γιώργο Αμυρά που πήρε τη θέση του Τασούλα όταν αυτός μετακόμισε στην προεδρία.

Διαβάστε ακόμα: Η Ιθάκη του Τσίπρα στη Λάρισα: Πού θα εστιάσει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός - Ο βαθύτερος στόχος

Το «δύσκολο» ραντεβού με Σαμαρά

Την Τρίτη ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ο τελευταίος του κύκλου των πρώην πρωθυπουργών που θα περάσει το κατώφλι του προεδρικού μεγάρου για να συναντηθεί με τον Κώστα Τασούλα. Οι δυο τους μπορεί να έχουν θερμές σχέσεις, οι οποίες ανάγονται στην εποχή του Ευάγγελου Αβέρωφ, όμως ο Τασούλας δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος κοντά στον Μητσοτάκη. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον Σαμαρά, ο οποίος δεν θέλει να φαίνεται να συνομιλεί με ανθρώπους που είναι δίαυλοι επικοινωνίας με το πρωθυπουργικό γραφείο. Οπότε μετά τη συνάντηση λογικά θα πρέπει να αναμένουμε μάχη διαρροών από τα δύο περιβάλλοντα, όπως έγινε και μετά την επίσκεψη Τσίπρα.

Η «μάχη» των φωτογραφιών της Καισαριανής

Χαμός έγινε τις τελευταίες 24 ώρες με την παρουσίαση φωτογραφιών από την εκτέλεση του 200 και πλέον συμπατριωτών μας πριν 82 χρόνια από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής - τόσο σε επίπεδο σόσιαλ όσο και παρεμβάσεων των δημοσιολογούντων. Το ΚΚΕ ζήτησε να λάβει άμεσα το σχετικό υλικό, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πήγε ένα βήμα παραπέρα την κουβέντα ζητώντας από τον Πρόεδρο της Βουλής να μεριμνήσει ώστε το σύνολο του αρχείου να έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία.

Διαβάστε ακόμα: Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200: Πολιτικός σεισμός – Πώς αντέδρασαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Τσίπρας

Ο ΓΑΠ και η Κορτέζ

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην πάει φέτος στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου - πήγε πάντως ένας πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, που πρόλαβε να συναντηθεί και με την βουλευτή των Δημοκρατικών Αλεξάντρα Οκάσιο-Κορτέζ που διακρίνεται τα τελευταία χρόνια για τον ριζοσπαστισμό της. Ο Παπανδρέου, φωτογραφήθηκε μαζί της φορώντας τραγιάσκα ενώ η ίδια φαίνεται πως είχε μόλις ολοκληρώσει την ομιλία της. Πάντως είμαι σε θέση να γνωρίζω πως οι δυο τους έχουν παρελθόν - τους είχε φέρει κοντά ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλτις το 2018 σε δείπνο που είχε παραθέσει προς τιμήν της βουλευτού και καλεσμένο μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ποιοι θα πάνε στην Ιθάκη;

Η Λάρισα είναι ο σημερινός σταθμός του Αλέξη Τσίπρα και της Ιθάκης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στελέχη που θα παραστούν στην παρουσίαση - με προεξάρχοντα τον Περιφερειάρχη Νίκο Κουρέτα. Το λέω διότι ο τελευταίος έχει εκλεγεί με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές και αναμένω με ενδιαφέρον το εάν θα εμφανιστεί στην εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού.

