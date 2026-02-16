Σπάνιες φωτογραφίες που φαίνεται να αποτυπώνουν στιγμές από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, εμφανίστηκαν προς πώληση στο eBay, φέρνοντας στο φως υλικό που δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχε εδώ και 82 χρόνια.

Σύμφωνα με την περιγραφή της αγγελίας, οι εικόνες προέρχονται από άλμπουμ που αποδίδεται στον Γερμανό λοχία Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα κατά την Κατοχή.

Ο πωλητής είναι Βέλγος, ενώ δεν υπάρχουν συνοδευτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν άμεσα τη γνησιότητα ή τον φωτογράφο.

Τη δημοπρασία εντόπισε η σελίδα «Greece at WWII Archives», η οποία δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Facebook, προκαλώντας έντονη συζήτηση τόσο για την αυθεντικότητά τους όσο και για το ηθικό ζήτημα της εμπορικής διάθεσης υλικού που συνδέεται με ναζιστικά εγκλήματα.

Η ιστορική σημασία

Η εκτέλεση των 200 αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα της γερμανικής Κατοχής. Οι περισσότεροι ήταν πολιτικοί κρατούμενοι από το Χαϊδάρι και εκτελέστηκαν ως αντίποινα για τον θάνατο του Γερμανού υποστράτηγου Φραντς Κρεχ και τριών αξιωματικών στους Μολάους, λίγες ημέρες μετά την απαγωγή του υποστράτηγου Χάινριχ Κράιπε στην Κρήτη.

Η αντίδραση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ιστορικά τεκμήρια ανεκτίμητης αξίας», σημειώνοντας ότι, εφόσον είναι αυθεντικές, αποτελούν το μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης.

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ υπογράμμισε ότι η αξία τους «δεν μετριέται με χρήμα» και ζήτησε να αποκτηθούν από το κράτος και να αποδοθούν στο Μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης, στον Δήμο Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ίδιο το ΚΚΕ.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ

Με ερώτηση στη Βουλή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά θεσμική προστασία του υλικού, τονίζοντας ότι πρόκειται για «πρωτογενές ιστορικό τεκμήριο εξαιρετικής εθνικής σημασίας».

Οι βουλευτές ρωτούν τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού:

αν θα κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του υλικού ως ιστορικού τεκμηρίου

αν το Δημόσιο θα ασκήσει δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση πώλησης

αν θα διασφαλιστεί ψηφιακή αναπαραγωγή και δημόσια πρόσβαση, ακόμη κι αν παραμείνει σε ιδιώτη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι οι φωτογραφίες αποτελούν «ιστορική κληρονομιά όλου του ελληνικού λαού» και ότι η Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει.

Τοποθέτηση Χαρίτση – Νέα Αριστερά

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για «συγκλονιστικό γεγονός» και υπογράμμισε ότι η Καισαριανή αποτελεί σύμβολο της Αντίστασης. Κάλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε οι φωτογραφίες να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η πρόταση Τσίπρα προς τη Βουλή

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προτείνοντας την αγορά των φωτογραφιών από το Ίδρυμα της Βουλής, ως «φόρο τιμής» και ως τεκμήριο του ηρωισμού των εκτελεσμένων.