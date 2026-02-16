Η Ιθάκη του Τσίπρα στη Λάρισα: Πού θα εστιάσει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός - Ο βαθύτερος στόχος

Η νέα γενιά σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιουργεί η ακρίβεια βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Αλέξη Τσίπρα που σήμερα το απόγευμα πραγματοποιεί την παρουσίαση του βιβλίου του στη Λάρισα. Ο πρώην πρωθυπουργός με συγκεκριμένες προτάσεις στη φαρέτρα του για την εναλλακτική πολιτική που πρέπει να υπάρξει στη χώρα αναμένεται να δώσει το στίγμα πως είναι έτοιμος για την ακόμα πιο ενεργή επαναφορά του στο πολιτικό σκηνικό εν αναμονή και της δημιουργίας του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας από χθες έχει φτάσει στη θεσσαλική πρωτεύουσα και πραγματοποίησε συναντήσεις με φορείς αλλά και με νέους που το προηγούμενο διάστημα είχαν βρεθεί στα αγροτικά μπλόκα, ακούγοντας τους προβληματισμούς τους και καταγράφοντας την αγωνία τους μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί ζητούσαν από τον πρώην πρωθυπουργό να τους αποκαλύψει το χρονοδιάγραμμα έως το νέο πολιτικό φορέα δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν με θετικό πρόσημο τις ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200: Πολιτικός σεισμός – Πώς αντέδρασαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Τσίπρας

Πού θα εστιάσει η ομιλία Τσίπρα στη Λάρισα

Άλλωστε στην σημερινή του ομιλία αναμένεται να εστιάσει στην επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων των εκλογών του 2015 και του 2019 που είχαν κρατήσει ψηλά τον ΣΥΡΙΖΑ και βλέποντας ο πρώην πρωθυπουργός την απελπισία των πολιτών για την ακρίβεια και τα καρτέλ σήμερα θα εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για την άνοδο των τιμών καταρρίπτοντας και την «εισαγόμενη ακρίβεια» που συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα θυμίσει ότι ήδη από το 2021 μιλούσε για την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού που έχει οδηγήσει σε μια περαιτέρω αύξηση που παρά τις συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον δεν έχει αποκλιμακωθεί. Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες θα εστιάσει στο γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως η ακρίβεια είναι η δική τους επιλογή.

Διαβάστε ακόμα: Aπό την πίστα του μπουζουξίδικου στον εξώστη του «Παλλάς»

Στο πλευρό Τσίπρα και στελέχη που δεν τον στηρίζουν

Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθούν με αγωνία τα βήματα του πρώην πρωθυπουργού βλέπουν πως η εμφάνιση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, με τη συνέντευξη του στην «Ομάδα Αλήθειας», έχει ως στόχο να κατασκευάσουν στην κυβέρνηση έναν αντίπαλο.

Αυτό φαίνεται πως σημειώνουν στελέχη της Κουμουνδούρου που βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα καθώς εκτιμούν ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναβίωσης της κόντρας με τον Γιάννη Στουρνάρα αλλά και ενός αφηγήματος περί δραχμής από τον Χάρη Θεροχαρη.

Πάντως οι επιθέσεις αυτές προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εκτός από εκείνους που έχουν δείξει ότι επιθυμούν να βρεθούν εκ νέου στο πλευρό του έκανε πολλά στελέχη είτε από την Κουμουνδούρου είτε από τη Νέα Αριστερά να αντιδράσουν. Πρόσωπα που δεν βρίσκονται ούτε στο περιβάλλον του, ούτε είναι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα όπως ο Παύλος Πολάκης αλλά και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν έκρυψαν την έντονη ενόχληση τους για τις αναφορές Στουρνάρα.