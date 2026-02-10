Έφτασαν στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι.

Η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων θα συναντήσει στη μια τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε συμφωνηθεί σε πρότερη επαφή των δύο πλευρών, τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: