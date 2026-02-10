Μενού

Έφτασαν στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων όπου θα έχουν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως είχε συμφωνηθεί.

Κτηνοτρόφοι - Μαξίμου
Κτηνοτρόφοι στο Μαξίμου | Orange Press Agency
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι.

Η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων θα συναντήσει στη μια τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε συμφωνηθεί σε πρότερη επαφή των δύο πλευρών, τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

 

