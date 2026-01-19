Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για την κρίσιμη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν οι αγρότες που εκπροσωπούν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα για την κρίσιμη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες αναμένεται να θέσουν στην κυβέρνηση το πλαίσιο των αιτημάτων τους, έπειτα από 50 ημέρες κινητοποιήσεων με μπλόκα και άλλες μορφές δράσης.

Η αντιπροσωπεία της Πανελαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) είναι:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ