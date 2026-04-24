Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου, προκειμένου να υπογράψει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

To προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας μόλις φτάσει στην Αθήνα αναμένεται να μεταβεί στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ενώ στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Η ημέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Το πρωί του Σαββάτου (25/04), ο Γάλλος πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 12, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.