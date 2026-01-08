Εγκαινιάστηκαν εννέα ανακαινισμένες χειρουργικές κλίνες σήμερα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, ξεναγήθηκε στους νέους χώρους και συνομίλησε με προσωπικό και ασθενείς.

Η αναβάθμιση των χειρουργικών υποδομών, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνει εννέα αίθουσες, εκ των οποίων οι επτά αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία την προσεχή Δευτέρα.

Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», η συνολική δυναμικότητα των χειρουργείων για ογκολογικά περιστατικά διπλασιάζεται, με εκτιμώμενη δυνατότητα περίπου 550 επεμβάσεων τον μήνα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται να επιτρέψει την εξυπηρέτηση όλων των ασθενών που βρίσκονται σήμερα στη λίστα αναμονής μέσα στους επόμενους τρεις μήνες από την πλήρη λειτουργία των αιθουσών.

Η λίστα παρέμεινε περιορισμένη παρά τις εργασίες, οι οποίες απαίτησαν προσωρινές μετεγκαταστάσεις στο «Νίκος Κούρκουλος» και στο ΓΝΑ «Ελπίς».

Μετά την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Το 2026 μπαίνει με πολύ θετικούς οιωνούς για τον “Άγιο Σάββα”, το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας μας. Και πράγματι, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο, αλλά πρωτίστως όλους τους εργαζόμενους, γι’ αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Με τον εκσυγχρονισμό αλλά και τη σημαντική αύξηση του αριθμού τους, πια δεν θα έχουμε -πρακτικά σε τρεις μήνες από τώρα- ουσιαστικές αναμονές για οποιοδήποτε ογκολογικό χειρουργείο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των γιατρών και των νοσηλευτών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το έργο «το δυσκολότερο» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς πραγματοποιήθηκε ενώ το νοσοκομείο παρέμενε σε πλήρη λειτουργία.

«Οι εργαζόμενοι φρόντισαν αυτό το ενδιάμεσο δύσκολο διάστημα να μην αυξηθεί η λίστα των ογκολογικών χειρουργείων καθόλου. Έκαναν 2.800 χειρουργεία σε άλλους χώρους», σημείωσε.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η αύξηση των χειρουργικών κλινών από πέντε σε έντεκα αναμένεται να εξαλείψει τις αναμονές εντός τριμήνου, ενώ υπενθύμισε ότι το νοσοκομείο έχει πρόσφατα ενταχθεί στα 120 κέντρα αριστείας ογκολογικής θεραπείας στην Ευρώπη.