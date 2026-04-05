«Εγώ το θέλω από τώρα»: Οι «ωμές παρεμβάσεις» Αραμπατζή στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία

Μια σειρά από αποκαλυπτικούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικαστική δικογραφία και φέρνει σήμερα στο φως η εφημερίδα «Η Καθημερινή», ξεσκεπάζουν το παρασκήνιο συστηματικών παρεμβάσεων από την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Οι συνομιλίες αυτές είναι άκρως επεξηγηματικές για τον τρόπο που ασκούνταν πιέσεις. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι η πρώην υφυπουργός έδειχνε έντονο και ειδικό ενδιαφέρον για την πληρωμή συγκεκριμένου παραγωγού, καθώς όπως η ίδια αναφέρει, ένα «καραμανλικό στέλεχος» την επισκέφθηκε στο γραφείο της ζητώντας βοήθεια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Η πίεση για την καθυστέρηση της πληρωμής κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό, που η Αραμπατζή ζητά από τον Μελά να τηλεφωνήσει προσωπικά στον παραγωγό για να δικαιολογηθεί, προτρέποντάς τον μάλιστα να του αναφέρει χαρακτηριστικά το «μπούλινγκ» που δέχθηκε από εκείνη για να προχωρήσει το θέμα.

Παράλληλα, οι διάλογοι αποκαλύπτουν μεσολαβήσεις για παράταση ελέγχων σε κτηνοτρόφους με προσκόμιση συγκεκριμένων ΑΦΜ, απαιτήσεις για πρόωρη παράδοση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων καπνοπαραγωγών των Σερρών πριν καν υπογραφούν οι επίσημες αποφάσεις, καθώς και προσπάθειες άντλησης πληροφοριών για κλειστές συσκέψεις του Υπουργείου σχετικά με την κατανομή των βοσκοτόπων.

Οι διάλογοι

ΜΕΛΑΣ: Τι να κάνω. Διαλυμένος είμαι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το ξέρω καταλαβαίνω

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά

ΜΕΛΑΣ: Ναι ναι Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παπάρες

ΜΕΛΑΣ: Στο σημείο μηδέν εντάξει αργοπορία φοβερή Φωτεινή και εντάξει τρέχω εγώ να μαζέψω τώρα τα αμάζευτα όχι ότι ήταν λάθος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Χμ

ΜΕΛΑΣ: Αλλά το κάθε τι όταν δεν γίνεται στο χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κι όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ναι αλλά οι πολιτικοί γι αυτό ήμαστε

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φωτεινή: Γιατί εσείς είστε οι τεχνοκράτες

ΜΕΛΑΣ: Σωστά

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και υλοποιείτε κι εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα

«Μπούλινγκ» και «καραμανλικό στέλεχος»

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο

ΜΕΛΑΣ: Ναι που είχαμε πει ότι θα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ναι πότε θα τον πληρώσεις σε παρακαλώ

ΜΕΛΑΣ: Δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Σίγουρα έτσι

ΜΕΛΑΣ: Ναι ναι ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ξέρεις γιατί γιατί ήρθε κάποιος

ΜΕΛΑΣ: Γκ., πώς τον λένε

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Όχι Κ. Γιώργος

ΜΕΛΑΣ: Κ. ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ήρθε κάποιος από καραμανλικό στέλεχος

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να μας πει στο γραφείο βοηθήστε τον Γιώργο

«Μη γίνει στραβή, όμως...»

ΜΕΛΑΣ: Δεν έχω πάντως ενόχληση από αλλού

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Αν είχες θα μου το έλεγες

ΜΕΛΑΣ: : Ναι αυτό

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: και γενικά ότι ενόχληση έχεις θέλω να μου λες

ΜΕΛΑΣ: : Ναι βέβαια για Σέρρες σίγουρα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία, ένας είναι ο Κ… Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο;

ΜΕΛΑΣ: : Ναι ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να του δώσω μια τέτοια

ΜΕΛΑΣ: : Ναι βέβαια

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μη γίνει καμία στραβή όμως

ΜΕΛΑΣ: : Όχι όχι θα πληρωθούν

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λοιπόν, ένα αυτό και ένα δεύτερο. Έχω τρία ΑΦΜ.

«Πότε θα τον πληρώσουμε;»

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν έχω μούτρα για το Γιώργο σε παρακαλώ πάρα πολύ

ΜΕΛΑΣ: Δεν τον έχω ξεχάσει

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πότε θα τον πληρώσουμε

ΜΕΛΑΣ: Μέσα στο Δεκέμβριο θα πληρωθεί

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα σου στείλω το τηλέφωνό του

ΜΕΛΑΣ: Ναι ωραία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο

ΜΕΛΑΣ: Ναι στείλ’ το μου

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει από μένα εντάξει

ΜΕΛΑΣ: Ωραία

«Πριν βγει η ΚΥΑ θέλω το αρχείο»

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πριν αρχίσει η πληρωμή των

ΜΕΛΑΣ: Βιολογικών

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Καπνάδων

ΜΕΛΑΣ: Καπνά

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Όχι των καπνάδων

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πριν αρχίσει η ΚΥΑ θέλω

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θέλω το αρχείο των Σερρών όνομα τηλέφωνο και αριθμό έκτασης από την αρχή

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εγώ το θέλω από τώρα όταν θα βγει η ΚΥΑ και η πληρωμή μετά

ΜΕΛΑΣ: Θέλεις το αρχείο με τους καπνάδες

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Καπνάδες των Σερρών ναι

ΜΕΛΑΣ: Ωραία εντάξει

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Γιατί είναι αρκετοί κιόλας

ΜΕΛΑΣ: Πού βρίσκονται αυτοί

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Βρίσκονται Αγγίστα Σερρών

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εεε, δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει Φωτεινή είμαι στο αμήν, με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι λέει εφτά δέκατου μας έκαναν έλεγχος, εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο και ήμουν χειρουργημένος. Και λέω [ακατάληπτο] γιατί δεν είπες τίποτα;

ΜΕΛΑΣ: Μπράβο. Αφού είχε και ανωτέρα βία και τέτοια. Τέλος πάντων.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τώρα σου στέλνω τα τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

ΜΕΛΑΣ: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθείς απλά και του ’χουμε βγάλει έλεγχο είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια αν αν του είναι χρήσιμο να πάρει κάποια παράταση.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Του είναι και επίσης ε να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

ΜΕΛΑΣ: Ναι ναι, γίνεται.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία, σου έχω στείλει στο μέιλ στοοο μη στοοο

ΜΕΛΑΣ: Στο τζιμέιλ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Στο μήνυμά σου τα ΑΦΜ.

ΜΕΛΑΣ: Ωραία, ωραία, ντάξει. Θα πάρω εγώ τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να κάνω και μια άλλη ερώτηση προσωπική.

ΜΕΛΑΣ: Ναι, βέβαια.

Η σύσκεψη στο υπουργείο

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έρχεσαι στο Υπουργείο και ποτέ δεν έχεις έρθει.

ΜΕΛΑΣ: Φωτεινή μου ξέρεις πόσο έμεινα χτες; Τρεισήμισι ώρες. Δηλαδή έφυγα και είχα τρία ραντεβού που μου περιμένανε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ααα δεν το είπα για χθες. Έβγαλα λαγό. [γέλια] Ήσουν και χθες;

ΜΕΛΑΣ: Α δεν έχω έρθει ξανά. Γι’ αυτό. Δεν έχω έρθει.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τι λέγατε χθες και συναντηθήκατε;

ΜΕΛΑΣ: Ε τίποτα προσπαθούμε να καταλήξουμε κάπου με την κατανομή των βοσκοτόπων, των δημόσιων, με την απόφαση που πρέπει να παρθεί. Αλλά με πολύ κόπο και δεν καταλήξαμε και τώρα μια η ώρα, ξανάχουμε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ποιοι ήσασταν ο υπουργός εσύ

ΜΕΛΑΣ: Εγώ η διοίκηση ο Τ. ο Β. ο υπουργός, ο Κ. και ο Κ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Αυτό επηρεάζει και τις Σέρρες

ΜΕΛΑΣ: Είναι η δημόσια, ε πρέπει να παρθεί μια απόφαση που ουσιαστικάαα τοοο, το κομβικό κομμάτι της όλης υπόθεσης είναι η Κρήτη.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Α οκέι.

ΜΕΛΑΣ: Πόσα θα χάσει. Ε πρέπει να παρθεί όμως μια απόφαση που εξορθολογίζει λίγο τα πράγματα και εκεί πέρα έχουμε κάποιες ε τριβές.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ζυμώσεις.

ΜΕΛΑΣ: Ναι.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ωραία. Α.

ΜΕΛΑΣ: Από τη μια θέλει ο υπουργός, αλλά απ’ την άλλη δεν το παίρνει απόφαση.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πώς θα το φτιάξουμε αυτό;»

Τα τρία ΑΦΜ κτηνοτρόφων

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έχω τρία ΑΦΜ

ΜΕΛΑΣ: Ναι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Είναι μαζί και οι τρεις μπαμπάς και παιδιά

ΜΕΛΑΣ: Συστεγαζόμενοι ή δεν είναι κτηνοτρόφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κτηνοτρόφοι είναι