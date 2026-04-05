Φωτεινή Αραμπατζή: «Είμαι στη διάθεση των Αρχών, δεν έχω να κρύψω τίποτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή, ελεγχόμενη για τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της και δηλώνει πως είναι στη διάθεση των Αρχών.

Το όνομα της κα Αραμπατζή - μαζί με αυτό του Σπήλιου Λιβανού - συμπεριλαμβάνεται στη δεύτερη δικογραφία και αφορά σε πιθανές παραβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες» αναφέρει η ίδια, με ανάρτησή της στα social media.

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης» συμπλήρωσε και συνέχισε:

«Κατά τη θητεία μου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

Για τους λόγους αυτούς, όπως ανέφερε, «δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας. Η αλήθεια θα λάμψει!».