«Είμαι θύμα χάκερ»: Η Τζάκρη απαντά για τη συνομιλία με τον Κασσελάκη - Εκείνη την ώρα ήταν σε δοξολογία

Θύμα χάκερ καταγγέλλει, πως έπεσε η Θεοδώρα Τζάκρη, αρνούμενη πως έβγαλε (έστω κατά λάθος) εκείνη την, όχι και τόσο σε φιλικό κλίμα, συνομιλία που είχε στο WhatsApp με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τονίζει πως ήταν στη δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας όταν διαδόθηκε η συνομιλία της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook.

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου» ήταν το μήνυμά της στο facebook για το συμβάν.

Ο δημοσιογράφος του ΟNE πάντως, δέχεται ότι έπεσε θύμα χάκερ αλλά εξηγεί, πώς αυτό «δεν αλλάζει το περιεχόμενο της γραπτής συνομιλίας που είχε η αντιπρόεδρος με τον πρόεδρο του κόμματος. Για το οποίο αμφότεροι δεν λένε κουβέντα».

Η επίμαχη συνομιλία

Κασσελάκης : Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

Κασσελάκης : Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός. Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα. Πάρε πρωτοβουλίες βασει…

Η θέση Κασσελάκη για το συμβάν

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε για τη διαρροή συνομιλίας του με τη βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη, καταδικάζοντας τη στοχοποίησή της και τα σεξιστικά σχόλια που ακολούθησαν.

Ο κ. Κασσελάκης υπερασπίστηκε την Τζάκρη, τονίζοντας πως έχει δεχτεί σεξισμό και bullying στην πορεία της και τη χαρακτήρισε παράδειγμα για όλα τα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του ιδίου και του κόμματός του για πλήρη ανεξαρτησία από επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές να παραμείνουν συνεπείς και προσηλωμένοι στους στόχους του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στην πολιτική τοξικότητα.

Σημειώνεται ότι, σε ξεχωριστή τοποθέτησή του, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε έτοιμος για δημόσιο διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε αμφιθέατρο και παρουσία κοινού, όποτε εκείνος το επιθυμεί.