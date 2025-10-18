Συνομιλία με μηνύματα στο WhatsApp, μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη, έβγαλε στα social media ο υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ και στιχουργός Νίκος Μωραΐτης (γράφει ότι η συνομιλία κατέστη δημόσια από την ίδια τη συνομιλήτρια, άρα νομίμως την επισυνάπτω), στην οποία φαίνεται πως ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» βρίσκονται στα «μαχαίρια».

Στον διάλογο αυτόν, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται ενοχλημένος με την Θεόδωρα Τζάκρη, καταλογίζοντάς της ότι διχάζει τον κόσμο, ενώ η ίδια του απαντά πως δεν την καταδέχεται να μιλήσουν.

Αναλυτικά ο έντονος διάλογος Κασσελάκη με Τζάκρη:

Κασσελάκης : Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

Κασσελάκης : Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός. Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα. Πάρε πρωτοβουλίες βασει…

Η συνομιλία Κασσελάκη - Τζάκρη | Facebook

Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

Ο Νίκος Μωραΐτης στην ανάρτησή του γράφει:

Κλαίω με μαύρο Τζάκρη!

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική (τι πρωτότυπο).

Η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει.

Εκείνος δεν έχει όρεξη και δεν είναι σε mood να της μιλήσει (yolo).

Εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;), την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley).

Το έργο ήταν εξαρχής επιθεώρηση. Απλώς έτρωγε τόσες μαχαιριές εκ των έσω ο πρωταγωνιστής, που κάποιοι αρνούμασταν να δούμε τον βαθμό της γελοιότητας.

Μην πείτε όμως ότι δε σας τα είπα -τίμια- αμέσως μόλις τα είδα, εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

*Η συνομιλία κατέστη δημόσια από την ίδια τη συνομιλήτρια, άρα νομίμως την επισυνάπτω.



