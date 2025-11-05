Έκπληξη για την Αλέκα Παπαρήγα στον Περισσό - Την περίμεναν με τούρτα για τα γενέθλιά της

Μια όμορφη έκπληξη περίμενε την Αλέκα Παπαρήγα το πρωί της Τετάρτης (5/11) στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, όταν σύντροφοί της, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για τα γενέθλιά της.
Η Αλέκα Παπαρήγα έκλεισε τα 80 της χρόνια, με τους συντρόφους να της μεταφέρουν τις πιο ζεστές και συντροφικές ευχές, να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται.
- Τι σημαίνει το «ξερό εβίβα» που καταγγέλλεται πως έβαλε φωτιά στα Βορίζια
- Χαμός σε καλλιστεία: Διοργανωτής ταπεινώνει διαγωνιζόμενη και η Μις Υφήλιος φοράει το παλτό της και φεύγει
- Απόλυτα τρομακτικό: Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης βρίσκεται σε μια σπηλιά στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας
- Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος - Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.