Έκπληξη για την Αλέκα Παπαρήγα στον Περισσό - Την περίμεναν με τούρτα για τα γενέθλιά της

Μια όμορφη έκπληξη περίμενε την Αλέκα Παπαρήγα το πρωί της Τετάρτης (5/11) στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, όταν σύντροφοί της, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για τα γενέθλιά της.

Η Αλέκα Παπαρήγα έκλεισε τα 80 της χρόνια, με τους συντρόφους να της μεταφέρουν τις πιο ζεστές και συντροφικές ευχές, να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται.

