Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές - Στο αρχείο η υπόθεση

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το απόγευμα της Δευτέρας (27/4).

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.

Άρειος Πάγος: Παραμένει στο αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Yπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το dikastiko, στο αρχείο παραμένει η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεξέτασή της.

Με πράξη του στις 27 Απριλίου 2026, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αποφάνθηκε ότι η δικογραφία δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση είχε τεθεί αρχικά στο αρχείο βάσει πορίσματος του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση.

