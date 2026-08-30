ΕΛ.Α.Σ: Ορίστηκαν οι Συντονιστές Περιφέρειας του κόμματος

Την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου της Συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης ενέκρινε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη «να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ να φθάσουν παντού».

Οι Συντονιστές Περιφερειών

Αττική

Σαράντης Νίκος Δυτικός Τομέας (Β2)

Αποστολίδου Κλεονίκη Βόρειος Τομέας (Β1)

Καραγκούνης Σταύρος Ανατολική Αττική

Πέππας Νίκος Δυτική Αττική

Διαμαντοπούλου Τζένη Α’ Αθηνών

Συκάς Στέλιος Νότιος Τομέας (Β3)

Καϊλίδου Δόμνα Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες

Μπγιάλας Χρήστος Δυτική Μακεδονία

Τζούφης Βασίλης Ήπειρος

Βέττας Δημήτρης Στερεά Ελλάδα

Αϊβαλής Βασίλης Δυτική Ελλάδα

Τσεφαλάς Κωνσταντίνος Πελοπόννησος

Πετρακάκης Μανώλης Κρήτη

Αλεξίου Σωτήρης Ανατ.Μακεδονία-Θράκη

Παπαλεξίου Έφη Α-Β Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς Κεντρική Μακεδονία

Χρονάς Θάνος Βόρειο Αιγαίο

Κουτσιώρας Γιάννης Θεσσαλία

Χατζοπούλου Αγγελίνα Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα - Κυκλάδες )

Χαλαζωνίτης Δημήτρης Ιόνιο