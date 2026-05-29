ΕΛΑΣ: «Τι δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης για την ψηφιακή κυριαρχία;»

Στην τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικά και σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας πως δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του, δίνει απάντηση η ΕΛ.Α.Σ.

Διαβάστε ακόμα: «Θα λένε ότι είμαι φαρμακόγλωσσα»: Το σχόλιο της Τζίμα για την κριτική Πιερρακάκη σε Τσίπρα

«Ειναι η δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ. για ψηφιακή κυριαρχία, ρητορική του προχθές, όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης; Για να δούμε το αληθινό σενάριο…» αναφέρει η ανάρτηση και στη συνέχεια εξηγεί τους κινδύνους που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασηματισμό του κράτους και γιατί η Ευρώπη επιμένει σε κανόνες και ρήτρες κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τεχνολογική εξάρτηση, μη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την αδιαφάνεια.

«Η "αδιαφάνεια" που δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης: Από τον Οκτώβριο 2019 ως τον Απρίλιο 2022 προκηρύθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. ευρώ, με 943 έργα έως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο όπου ο υπουργός κάνει "απευθείας ανάθεση".

Και οι υποκλοπές μέσω Predator στον «ψηφιακό μετασχηματισμό» εντάχθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη

Το ΚΕΤΥΑΚ, η «παρα-ΕΥΠ» που «έτρεχε» το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χρηματοδοτήθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου του κ. Πιερρακάκη με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη».

Τονίζει τέλος ότι «ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» του Κυριάκου Πιερρακάκη σημαίνει τελικά

Τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας

Διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων

Απειλές για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία, και την εθνική ασφάλεια»

Αλλά «υπάρχει άλλος δρόμος: ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία», αναλύοντας τους στόχους της ΕΛ.Α.Σ.