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Έλενα Ακρίτα: «Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα - Είναι συλλογική αντίδραση απέναντι στη Κυβέρνηση»

Μετά την ψηφοφορία για την αντιπροεδρία της Βουλής, η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε τις 119 ψήφους συλλογική αντίδραση και όχι ήττα.

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Έλενα Ακρίτα
Έλενα Ακρίτα | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση, χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, τις 119 ψήφους στήριξης της υποψηφιότητάς της στο αξίωμα αντιπροέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος που δεν επέτρεψε την ανάληψη του αξιώματος, η κα Ακρίτα, σε συνομιλία της με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, δήλωσε:

 «Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα. Είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής».

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