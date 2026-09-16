Ελλάδα και Ισπανία υπέγραψαν για πρώτη φορά Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

Η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας Jordi Hereu υπέγραψαν στη Μαδρίτη, για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο στενή, στρατηγική και πολυεπίπεδη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, την τουριστική προβολή, την ενίσχυση των επενδύσεων, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, καθώς και την τουριστική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

Παράλληλα, προβλέπει στενότερο συντονισμό των δύο χωρών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και άλλων διεθνών οργανισμών, με κοινή προσέγγιση για το μέλλον ενός βιώσιμου τουρισμού στη Μεσόγειο, αλλά και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό.

Μέσω της συμφωνίας, Ελλάδα και Ισπανία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύουν τη συνεργασία τους σε κρίσιμες προτεραιότητες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον του τουρισμού, όπως η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η αξιοποίηση και ανάλυση των τουριστικών δεδομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την πρακτική εφαρμογή του Μνημονίου προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιτροπής Ελλάδας - Ισπανίας, η οποία θα αποτελέσει βασικό μηχανισμό για τον τακτικό διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των συμφωνηθέντων και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τις ήδη δυναμικές τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας. Το 2025, οι αφίξεις επισκεπτών από την Ισπανία στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 23,8%, φτάνοντας τους 566,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 296,3 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ισπανίας στον τουρισμό και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και την προώθηση ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού, πράσινου και ψηφιακά μετασχηματισμένου τουριστικού μοντέλου στη Μεσόγειο.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο μεγάλοι μεσογειακοί προορισμοί, ενωμένοι από μια κοινή ιστορία, έναν κοινό πολιτισμό και κοινές αξίες. Αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά και ως γέφυρα μεταξύ των λαών, των πολιτισμών και των κοινωνιών μας.

Είμαι πεπεισμένη ότι η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν πολλά να μάθουν η μία από την άλλη και, κυρίως, πολλά να προσφέρουν από κοινού στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο τουρισμό. Γιατί η Ελλάδα και η Ισπανία δεν μοιράζονται μόνο τη Μεσόγειο, μοιράζονται επίσης ένα κοινό όραμα και μια κοινή φιλοδοξία για το μέλλον του τουρισμού. Η σημερινή υπογραφή αποτελεί την αρχή μιας πιο δομημένης συνεργασίας, με έμφαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων, των προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων».