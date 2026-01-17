Ελλάδα και Κύπρος προσκλήθηκαν από τον Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται μεταξύ των χωρών που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και τη διαδικασία ανοικοδόμησης στην περιοχή.

Η συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε από κυβερνητικές πηγές, ενώ η Λευκωσία επιβεβαίωσε την πρόσκληση που έλαβε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετάσχει μαζί με τα 25 ιδρυτικά κράτη.

Αθήνα και Λευκωσία είχαν ενεργό ρόλο και στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ τον Οκτώβριο, με την Ελλάδα να δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει στη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανασυγκρότηση.

Στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, έχουν προσκληθεί επίσης η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Αργεντινή, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Χαβιέ Μιλέι να καλούνται ως ιδρυτικά μέλη. Οι προσκεκλημένοι τόνισαν τη δέσμευσή τους για προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.