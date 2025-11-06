Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ και Ισραήλ: «Δέσμευση για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας»

Κοινή Δήλωση για την υπουργική συνάντηση Ενέργειας του Σχήματος 3+1 στην Αθήνα εξέδωσαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται, «οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους συμπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν στην Αθήνα για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο ρόλος του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα στρατηγικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας της περιοχής.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία των περιφερειακών έργων ενεργειακής διασύνδεσης, τόσο αυτών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και όσων σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της περιοχής, τη μείωση της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους.

Οι Υπουργοί καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων στο πετρέλαιο και χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιβεβαίωσαν, τέλος, τη δέσμευσή τους για στενότερη συνεργασία σε έργα ενεργειακής υποδομής μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ και αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου στην Ουάσιγκτον, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να συνεχίσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου Ανατολικής Μεσογείου 3+1».