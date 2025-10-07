Το «ελληνικό μοντέλο» στη μετανάστευση παρουσίασε ο Νότης Μηταράκης στους Συντηρητικούς της Βρετανίας

Στο συνέδριο του κόμματος των Συντηρητικών της Μεγάλης Βρετανίας ο Νότης Μηταράκης ήταν ομιλητής με θέμα «Διεθνείς Λύσεις στην Παράνομη Μετανάστευση» μαζί με την σκιώδη Υπουργό Εξωτερικών Dame Priti Patel MP και τον σκιώδη Υπουργό Εσωτερικών Rt Hon Chris Philp MP της Μεγάλης Βρετανίας.

Κατά την ομιλία του ο Νότης Μηταράκης παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδας από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κατά την περίοδο 2019-2023 και τις επιπτώσεις στο θετικό αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023.