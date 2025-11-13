ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί από CEO ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ - Αποκαλυπτικό έγγραφο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το αιφνίδιο λουκέτο σε 200 και πλέον καταστήματα των ΕΛΤΑ. Τα όσα φέρνει στο φως η εκπομπή του Open «καθαρές κουβέντες» και ο Αργύρης Ντινόπουλος δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, καθώς όπως φαίνεται ο πρώην CEO των ταχυδρομείων Γρηγόρης Σκλήκας φρόντισε λίγο πριν αποπεμφθεί από τη θέση του, να ασφαλιστεί σε ιδιωτική εταιρία για τυχόν ευθύνες και ζημιές που ο ίδιος θα είχε προκαλέσει, κατά τη διάρκεια της θητείας του στα ΕΛΤΑ.

Διαβάστε ακόμα: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Τι αναφέρει η επιστολή παραίτησης

Η απόφαση λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, όταν είχε αρχίζει να διαφαίνεται ότι πηγαίνει για παραίτηση ο Γρηγόρης Σκλήκας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύναψη σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλύκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει» είπε ο Αργύρης Ντινόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.



