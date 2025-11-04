Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τον σάλο που προκάλεσε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας το σχέδιο αναδιάρθρωσης με λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα.

Η πίεση από τους βουλευτές της ΝΔ

Η παραίτηση ήρθε έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σε τηλεδιάσκεψη διάρκειας τεσσάρων ωρών, περισσότεροι από σαράντα βουλευτές ζήτησαν την ανάκληση του σχεδίου, ενώ η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έθεσε ανοιχτά θέμα παραίτησης.

Παράλληλα, περίπου τριάντα βουλευτές επισκέφθηκαν σε έξαλλη κατάσταση το γραφείο του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επισήμως, κυβερνητικά στελέχη απέδωσαν τις αντιδράσεις σε «λανθασμένους επικοινωνιακούς χειρισμούς» της διοίκησης, ωστόσο η παραίτηση Σκλήκα θεωρήθηκε αναπόφευκτη.

Αναβολή στη Βουλή

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών αναβλήθηκε, καθώς χωρίς τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ η συζήτηση δεν θα είχε ουσιαστικό αντικείμενο.

Η περιφέρεια της χώρας αντιδρά έντονα, καθώς τα ΕΛΤΑ αποτελούν κρίσιμη υποδομή για πολίτες και επιχειρήσεις. Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του σχεδίου χωρίς ενημέρωση δημάρχων και τοπικών φορέων ενίσχυσε την αγανάκτηση.

Οι βουλευτές των περιοχών αυτών βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς καλούνται να λογοδοτήσουν στους ψηφοφόρους τους.

Η παραίτηση Σκλήκα ανοίγει νέο κεφάλαιο για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η κυβέρνηση καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού και στις κοινωνικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο κ. Κακλαμάνης ενημερώθηκε προφορικά στις 11:00 για το ενδεχόμενο παραίτησης του κ. Σκλήκα.

Στις δηλώσεις του επισήμανε πως η προγραμματισμένη συνεδρίαση αναβάλλεται μέχρι τον ορισμό νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Η επιστολή παραίτησης Σκλήκα

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού.

Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί.

Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών».