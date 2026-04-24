Εμανουέλ Μακρόν: «Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ, όπως κάναμε για την Κύπρο»

Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας αναφέρθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του, μιλώντας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του θα στέκει πάντα σύμμαχος της Αθήνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά για το μέλλον της Ευρώπης, με φόντο το εκπλητικό σκηνικό της Ρωμαϊκής Αγοράς στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε το στίγμα της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, λέγοντας ότι αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, «η Γαλλία θα είναι εκεί».

Μακρόν: «Αν σας απειλήσει η Τουρκία, εμείς θα είμαστε εδώ»

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της Ελλάδας έστειλε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ερωτώμενος για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία:

«Αν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα ήμασταν παρόντες. Δείτε τι κάναμε το δύσκολο εκείνο καλοκαίρι, δείτε τη στάση μας και στην Κύπρο. Για μένα, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός της φιλίας.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και η ελληνογαλλική συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία δεν είναι σύνθετες έννοιες· είναι κάτι πολύ απλό: όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις την επόμενη ημέρα.

Ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Εάν η κυριαρχία απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο.