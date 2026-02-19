Εναλλακτική προοδευτική πρόταση αναζητά ο Φάμελλος - Οργάνωση πολιτών στο «όνομα» Τσίπρα

Αποφασισμένος ώστε να μπορέσει να υπάρξει η εναλλακτική προοδευτική πρόταση εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Οργανωτικού Γραφείου, με τη συμμετοχή των συντονιστών των Νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώπιον 90 στελεχών και θέλοντας να δώσει το σήμα για δυναμική συσπείρωση, ενόψει των εθνικών εκλογών με την συμμετοχή των οργανώσεων του κόμματος σε όλη τη χώρα, ο κ. Φάμελλος διαβεβαίωσε «ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις» είπε «φωτογραφίζοντας» και το ΠΑΣΟΚ.

«Σε αυτές τις συνθήκες, που η ΝΔ επιτίθεται στα συμφέροντα του λαού και ευνοεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και τα καρτέλ, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας κάθε μορφή κομματικής περιχαράκωσης που ομνύει στην αυτονομία, απ’ όπου και αν προέρχεται. Και που βάζει εμπόδια στην προσπάθεια συνεργασιών, ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία».

Η παρέμβαση Φάμελλου, σε αποφασιστικό τόνο, έρχεται τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να κλιμακώνει τις κινήσεις του αλλά και η βάση, πολίτες που στέκονται στο πλευρό του, να εντείνει τις ζυμώσεις και τις κινήσεις της.

Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει, εδώ και καιρό, να στήνονται οργανώσεις και να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κείμενα στήριξης του πρώην πρωθυπουργού.

Στη Νέα Ιωνία- Νέα Φιλαδέλφεια- Μεταμόρφωση έγινε το Σαββατοκύριακο εκδήλωση των ενεργών πολιτών ενώ χθες (18/02) υπήρξε άλλη συγκέντρωση από πολίτες στο δήμο Παπάγου- Χολαργού.

Σειρά έχουν πάρει και οι δήμοι Αμαρουσίου, Πεύκης , Χαλανδρίου, Ψυχικού, Κηφισιάς και Αγίας Παρασκευής, ενώ και στην επαρχία εντείνονται οι πρωτοβουλίες πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.