Έντονη η αγωνία για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Ποιοι τον έχουν επισκεφθεί στον Ευαγγελισμό

Δεύτερο 24ωρο αγωνίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη στον «Ευαγγελισμό», με στελέχη της ΝΔ να δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών, οι Αδ. Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Θεμιστοκλέους, Αγαπηδάκη, Καλαφάτης και Ζωγράφος.
Την επομένη της επείγουσας εισαγωγής στον Ευαγγελισμό, που χρειάστηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης, λόγω της ρήξης ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο, η στάση των γιατρών για την κατάστασή του μπορεί να περιγραφεί ως συγκρατημένα αισιόδοξη.
Δεν έχει περάσει το πρώτο κρίσιμο 24ωρο μετά του περιστατικού υγείας την ώρα του πρωινού καφέ στη Βουλή. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, το προσωπικό κατέβαλε έκτακτες προσπάθειες για να αποτρέψει εγκεφαλική αιμορραγία.
Εντός ολίγων λεπτών, μπήκαν σε διαδικασία επέμβασης, κατά την οποία διεξήχθη ενδοαγγειακός εμβολισμός για τον αποκλεισμό του ανευρύσματος.
Η επόμενη ημέρα προδιαγράφεται κρίσιμη για την υγεία του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργώ, ενώ θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση για περίπου ένα 10ήμερο.
- Το σοκ με τον Μυλωνάκη, η πρόταση Ανδρουλάκη που αρνήθηκε ο Μητσοτάκης και η πρώτη της Πέρκα
- Γέμισε τσιμέντο η Κυψέλη: Έκλεισαν δρόμοι - Το σενάριο που εξετάζεται
- Πώς άνοιξε το Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μυλωνάκη: «Ο Γιώργος είναι δεύτερη οικογένεια»
- Ο φονιάς του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες - «Δεν σκότωσα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν μόνο 2,5»
