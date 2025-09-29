Μενού

Επεισόδιο στο Κολωνάκι με τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παππά: Καταγγέλλει επίθεση από Πολωνό και Ελληνίδα

Ξαφνικά στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Reader symbol
Newsroom
pappas
Ο Νίκος Παππάς. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη ημεδαπή εξαιτίας φραστικού επεισοδίου σε βάρος του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος στο Κολωνάκι.

Ξαφνικά, η γυναίκα και ο νεαρός άντρας στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Διαβάστε ακόμα: Την διαγραφή Παππά ζητά η ΝΔ μετά από ανάρτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ