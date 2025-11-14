Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra: Στις 18 Δεκεμβρίου αποδίδεται η «Κίμων

Την Παρασκευή το πρωί (14/11) υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας Belharra (FDI).

Η συμφωνία προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή της, η οποία φτάνει το 25% του συνολικού προγράμματος, στόχος που είχε θέσει εξαρχής η ελληνική πλευρά.

Η συνολική δαπάνη θα αποπληρωθεί τμηματικά από το 2024 έως το 2030. Η προμήθεια της τέταρτης -της αποκαλούμενης «ψηφιακής» - φρεγάτας είχε εγκριθεί το καλοκαίρι από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της γενικότερης ενίσχυσης του στόλου επιφανείας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Η νέα φρεγάτα θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής» και θα συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών διεθνώς, προσφέροντας σημαντική αναβάθμιση στις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Θα είναι τύπου Belharra Standard 2, αλλά σε διαμόρφωση Standard 2++, με ενισχυμένες επιχειρησιακές ικανότητες.

Την ίδια ώρα, η πρώτη FDI της σειράς, η «Κίμων», ολοκληρώνει τις τελικές δοκιμές και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου.

Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας θα πραγματοποιηθεί στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας. Η άφιξή της στην Ελλάδα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, οπότε και θα γίνει δεκτή με επίσημη τελετή.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες της κλάσης FDI είναι οι εξής:

Φ/Γ «Κίμων» (F-601): Βρίσκεται στο τελικό στάδιο θαλάσσιων δοκιμών, με παράδοση τον Δεκέμβριο.

Φ/Γ «Νέαρχος» (F-602): Καθελκύστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Φ/Γ «Φορμίων» (F-603): Η τελετή καθέλκυσής της πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025.