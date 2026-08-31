Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ, η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».

Πώς θα λειτουργεί ο θόλος

Ο θόλος θα χαρακτηρίζεται από ένα δικτυοκεντρικό σύστημα σύνδεσης και διαχείρισης όπου ακόμη και οι διόπτρες στα κράνη των στρατιωτών θα μεταδίδουν την εικόνα τους σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί με τη χρήση ΑΙ θα προτεραιοποιούνται οι απειλές και θα υποδεικνύεται το πιο προσφιλές σύστημα για την εξουδετέρωση της απειλής.

Ο θόλος αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός το 2035 ενώ το ΚΥΣΕΑ ανέκρινε συνολικά 11 νέα προγράμματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα 11 νέα προγράμματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως ανακοίνωσε είχε ανακοινώσει στις 23/07 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θολό («Ασπίδα του Αχιλλέα»)

Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1

Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο

Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή

Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)

Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα

Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη