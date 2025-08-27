Επιχείρηση αποδόμησης του rebranding του Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση με «σκληρό ροκ»

Χωρίς να ορίζει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο της ΝΔ, είναι σαφές ότι το κυβερνητικό επιτελείο διεξάγει επιχείρηση αποδόμησης του rebranding που επιδιώκει ο ίδιος εν μέσω έντονης φημολογίας για επιστροφή του στην ενεργό πολιτική ως επικεφαλής νέου κόμματος.

«Θα απαντάμε στα ψέματα της αντιπολίτευσης», είναι το μότο του Μεγάρου Μαξίμου που δράττει της ευκαιρίας να υπενθυμίσει τα έργα και τις ημέρες του κ. Τσίπρα εξαπολύοντας ευθεία επίθεση εναντίον του μετά τα δικά του πυρά περί γενικευμένης διαφθοράς και ανάπτυξης που ωφελεί μόνο μία μειοψηφία.

Τον τόνο δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ έβαλε εκ νέου στο στόχαστρο τόσο τη νομοθέτηση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (σ.σ. νόμος Παρασκευόπουλου) για τα βαριά αδικήματα και τις αναφορές περί «παρα-υπουργείου» δικαιοσύνης τότε, όσο και την οικονομική πολιτική που άσκησε, με τη διπλή κατηγορία ότι «αποφυλάκισε μέσα σε περίπου 5 χρόνια 17.000 βαρυποινίτες» και «φτωχοποιήθηκαν όλοι» κυρίως η μεσαία τάξη.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι η κυβέρνηση δε θα δεχτεί μαθήματα οικονομίας από τον πολιτικό «που χρέωσε τη χώρα και την έβαλε στο αχρείαστο τρίτο μνημόνιο».

Η στρατηγική της φουλ αντεπίθεσης συνιστά παράλληλα μία ευκαιρία ανάδειξης των απτών αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ και όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές «πιστοποιούν την πρόοδο της οικονομίας» προς όφελος των πολιτών, αποδομώντας την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης.

Θεωρείται, δε, ότι η υπενθύμιση των «δεινών» των Ελλήνων λειτουργεί και συσπειρωτικά για την παράταξη στο στόχο προς την αυτοδυναμία και τη διεκδίκηση μια τρίτης τετραετίας.

Στη φαρέτρα των επιχειρημάτων της κυβέρνησης εντάσσονται τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έναντι των 30 φόρων που επέβαλλε ή αύξησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μείωσε 72. Οι εργαζόμενοι επί της πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα ήταν 3.900.000 ενώ σήμερα 4.400.000 αυξημένοι κατά 500.000 ενώ η ανεργία είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών.

Επί Αλέξη Τσίπρα των 64% των εργαζομένων αμειβόταν με λιγότερα από 1.000 ευρώ ενώ σήμερα αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί στο 46%. Ταυτοχρόνως ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ (+35,4%) και ο μέσος μισθός στα 1.342 από 1.046 (+28%), ενώ οι επενδύσεις καταγράφουν αύξηση 78%.

«Στρατοπεδεύει» στη Βόρεια Ελλάδα η ΝΔ

Ενόψει της 89ης ΔΕΘ πάντως η κυβέρνηση ετοιμάζεται να «στρατοπεδεύσει» στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να επικοινωνηθούν δια ζώσης οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί και να ξεδιπλώσει το συνολικό της σχέδιο για τη στήριξη της περιοχής.

Είναι ενδεικτικό ότι πέραν του Πρωθυπουργού ο οποίος θα μιλήσει αύριο στην εκδήλωση για τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς, τοπικούς και επιχειρηματικούς φορείς, έχει ήδη καταρτιστεί ένα πρόγραμμα με μπαράζ περιοδειών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, βουλευτών και στελεχών του κόμματος από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με αυτό τριμελή ή τετραμελή κλιμάκια με επικεφαλής έναν Υπουργό θα αναλάβουν συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες της περιοχές ώστε να καλυφθούν σχεδόν όλες οι περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας.

Το πρόγραμμα Σύμφωνα με αυτό μέσα σε 5 ημέρες 54 κυβερνητικά στελέχη θα επισκεφτούν 16 νομούς. Τριμελή ή τετραμελή κλιμάκια με επικεφαλής έναν Υπουργό θα αναλάβουν συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τους Δήμους της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν την επίσημη ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η ΝΔ θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για θέματα αναπηρίας και για το επιχειρείν αντίστοιχα.

Ήδη ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφθηκε προχθές τη Δυτική Μακεδονία και στις επαφές του με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεσμεύθηκε να «εξεταστούν στοχευμένα ζητήματα που αφορούν σε καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην περιοχή».

Η μαζική κινητοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα απηχεί όπως εκτιμάται και την ανησυχία της κυβερνώσας παράταξης για την απώλεια ποσοστών μετά τις ευρωεκλογές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου η ΝΔ κατέγραφε παραδοσιακά καλά ποσοστά.