Επικοινωνία Μητσοτάκη, Αούν, Νετανιάχου: «Σημασία η διατήρηση εκεχειρίας και η σταθερότητα»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Γιόζεφ Αούν (Joseph Aoun) και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu).
Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.
Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.
Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
- Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο
- Θάνατος Μυρτούς: «Έψαχνε ταραγμένος ταξί», μαρτυρία για τον 23χρονο - Τα ευρύματα στο μοιραίο δωμάτιο
- Καιρός: Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη - Η εικόνα για το Σαββατοκύριακο
- Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: «Άθλια η ομιλία σας, αλλά είναι και από τις τελευταίες»
