Μενού

Επικοινωνία Μητσοτάκη, Αούν, Νετανιάχου: «Σημασία η διατήρηση εκεχειρίας και η σταθερότητα»

Τι συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και Γιόζεφ Αούν για τη Μέση Ανατολή.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης Νετανιάχου
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενιαμίν Νετανιάχου | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Γιόζεφ Αούν (Joseph Aoun) και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu).

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΠΟΛΙΤΙΚΗ