Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση.
Ακόμη, ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.
- «Οκτώ ευρώ την ώρα λάτζα, αλλά θα τα δουλέψεις»: Η αγγελία στο Tik Tok που ανέβασε την πίεση των χρηστών
- Πόσα λεφτά «καίει» ο φαντάρος στη θητεία; Βγάζουμε κομπιουτεράκι και κάνουμε τον λογαριασμό του στρατού
- Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνει με κλάματα τον θάνατο του Χαμενεΐ
- Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Το Ιράν χτυπά Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και φιλικές τους χώρες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.