Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, είχε σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στη Γάζα και για τους ομήρους.

Όπως έγινε γνωστό, Μητσοτάκης και Χέρτζογκ μίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τονίζει την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.