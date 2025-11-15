Το επικρατέστερο σενάριο για την ημερομηνία των εθνικών εκλογών: «Πάμε για Απρίλιο του 2027»

Τη σταθερή του πρόθεση να προχωρήσει σε προκήρυξη εθνικών εκλογών, την Άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μιλώντας σε περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ που μαζεύτηκαν στο εντευκτήριο της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκλογές.
Μητσοτάκης για εκλογές 2027: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί - Έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω»
Όπως είπε, οι εκλογές αναμένεται να γίνουν μέχρι την Άνοιξη του 2027. Σύμφωνα με το Mega το επικρατέστερο σενάριο για τις πρώτες κάλπες είναι ο Απρίλιος του 2027.
Μάλιστα, οι πρώτες κάλπες αναμένεται να στηθούν την Κυριακή των Βαΐων(25 Απριλίου 2027) ενώ οι δεύτερες θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2027.
