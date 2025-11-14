Μητσοτάκης για εκλογές 2027: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί - Έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω»

Συζήτηση με βουλευτές της ΝΔ για περίπου 20 λεπτά στο εντευκτήριο της Βουλής είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό και χαλαρό κλίμα, ενώ, μεταξύ άλλων έγινε αναφορά και στις εκλογές το 2027.
Μεταξύ άλλων ακολούθησε και η εξής στιχομυθία με βουλευτές:
- Τo βασικό ειναι να ψήσετε τον Μάρτιο του 27’
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Τον Μάρτιο είναι το Πάσχα;
- Όταν θα γίνουν οι εκλογές. Τον Μάρτιο δεν είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές;
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είπα τον Μάρτιο
- Ε, Μάρτη - Απρίλη. Ε, άνοιξη…
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Μάρτης είναι χειμώνας.
- Θα ψήσετε την άνοιξη του 27’ ;
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσεις τα έθιμα του Πάσχα;
- Δημήτρης Μαρκοπουλος: Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ…
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω.
- Σφοδρή απάντηση Βαξεβάνη στον Τσίπρα: «Ξέρει πού μένω, ας στείλει να με συλλάβουν»
- «Δεν θα το διαβάσω»: Η απάντηση Μητσοτάκη όταν τον ρώτησαν για το βιβλίο του Τσίπρα
- Άγιος Δημήτριος: Βίντεο με τους διαρρήκτες να εμβολίζουν τις μηχανές της ΔΙΑΣ
- Θάλεια Ματίκα: «Τα χάσαμε όλα με τον Τάσο και βρεθήκαμε και χρεωμένοι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.