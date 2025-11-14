Μητσοτάκης για εκλογές 2027: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί - Έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω»

Συζήτηση με βουλευτές της ΝΔ για περίπου 20 λεπτά στο εντευκτήριο της Βουλής είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό και χαλαρό κλίμα, ενώ, μεταξύ άλλων έγινε αναφορά και στις εκλογές το 2027.

Μεταξύ άλλων ακολούθησε και η εξής στιχομυθία με βουλευτές:

Τo βασικό ειναι να ψήσετε τον Μάρτιο του 27’

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τον Μάρτιο είναι το Πάσχα;

Τον Μάρτιο είναι το Πάσχα; Όταν θα γίνουν οι εκλογές. Τον Μάρτιο δεν είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είπα τον Μάρτιο

Δεν είπα τον Μάρτιο Ε, Μάρτη - Απρίλη. Ε, άνοιξη…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μάρτης είναι χειμώνας.

Μάρτης είναι χειμώνας. Θα ψήσετε την άνοιξη του 27’ ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσεις τα έθιμα του Πάσχα;

Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσεις τα έθιμα του Πάσχα; Δημήτρης Μαρκοπουλος: Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ…

Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ… Κυριάκος Μητσοτάκης: Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω.