Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στο Αττικόν για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, οι Γραμματείες Εθελοντισμού και Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησαν χθες επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Εκεί λειτουργεί μια από τις σημαντικότερες Μονάδες Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση και για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Το κλιμάκιο της ΝΔ συναντήθηκε με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο, καθώς και με τον Καθηγητή Αιματολογίας του ΕΚΠΑ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Μεταμόσχευσης της Αιματολογικής Μονάδας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Παναγιώτη Τσιριγώτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναδείχθηκαν τα εξής θέματα:

Η σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών, που σώζει ζωές.

Το σπουδαίο έργο των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων.

Η ανάγκη για περαιτέρω ευαισθητοποίηση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών.

Ο Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ, Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας, δήλωσε:

«Η δωρεά μυελού των οστών είναι μια πράξη αλληλεγγύης, έμπρακτου σεβασμού στον συνάνθρωπο και ένα δείγμα πολιτισμού της κοινωνίας μας».

Από την πλευρά της, η Γραμματέας Εθελοντισμού της ΝΔ, Πίστη Κρυσταλλίδου, τόνισε:

«Κάθε νέος δότης είναι μια υπόσχεση ζωής. Η αλυσίδα του εθελοντισμού μεγαλώνει και η χώρα μας μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάθε ασθενή που ελπίζει».

Η Ελλάδα, χάρη στη συλλογική προσπάθεια των τελευταίων ετών, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε χώρα με σημαντική συμμετοχή στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.