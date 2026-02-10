Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία με επιτελείο 10 υπουργών: Ποιοι θα τον συνοδεύσουν

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το ταξίδι που θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν συνολικά 10 υπουργοί, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών. Πιο αναλυτικά:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης