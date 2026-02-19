Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη: «Να συνεχιστεί η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Υπάρχουν νέα στοιχεία»

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέμβασή του για τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής εξαιτίας των νέων στοιχείων, που έχουν προκύψει.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή τους , οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τον Πρόεδρο της Βουλής, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα στάση της πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, η οποία μεθοδικά και συστηματικά αρνήθηκε τόσο την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, όσο και την παράταση των εργασιών της, εκπροσωπώντας το σύνολο των βουλευτών της εθνικής αντιπροσωπείας να αναλάβει πρωτοβουλία συνομιλώντας με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υπάρξει πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής για τα νέα στοιχεία που αφορούν τη διαβιβασθείσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να διαβιβαστεί το σύνολο των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστούν πλήρως τα νέα αποδεικτικά δεδομένα.



Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η Εξεταστική Επιτροπή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων. Ωστόσο, ήδη από την έναρξη των εργασιών της είχαν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού, καθώς και αιτήματα για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων και την προσκόμιση του πλήρους αρχείου των επισυνδέσεων τα οποία η πλειοψηφία επανειλημμένως αγνόησε.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων. Αφορά την αξιοπιστία των θεσμών, τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Με δεδομένη τη στάση της πλειοψηφίας κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Βουλής καθιστά την παρέμβασή του επιβεβλημένη.

ΠΑΣΟΚ: Αναλυτικά η επιστολή

«Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και την ολοκλήρωση των εργασιών της, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με στόχο την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου και των αιτίων που το προκάλεσαν. Παρά τη μεθοδευμένη από την πλειοψηφία απόπειρα αποκλεισμού κρίσιμων μαρτύρων, όπως ακριβώς συνέβη και στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, οι συστηματικές και επίμονες πρωτοβουλίες των μελών του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή, όσο και των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να προσκομισθούν κρίσιμα στοιχεία και έγγραφα και να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες, οδήγησαν σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων, καθώς και την ανάδειξη των ευθυνών και των υπευθύνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων «μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η Εξεταστική Επιτροπή αξιολογεί το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που έχει συλλέξει και συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο καταχωρίζονται και οι γνώμες τυχόν μειοψηφίας.»

Η πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί, συνεπώς, ουσιώδη προϋπόθεση για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Από τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή (25.6.2025) είχαν ανακύψει σοβαρά ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, από τις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε τεθεί αίτημα προσκόμισης του πλήρους αρχείου επισυνδέσεων και ένταξης του συνόλου των συνομιλιών στη δικογραφία. Για τον λόγο αυτό το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ήδη από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, είχε επισημάνει την ανάγκη κλήτευσης όλων των κρίσιμων μαρτύρων και την κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα προκύπτει ότι κατόπιν επανεξέτασης 140 ψηφιακών δίσκων (CD) με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, οι οποίες προέρχονται από την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάρχουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία κατείχαν κυβερνητικές θέσεις με αρμοδιότητες σχετικές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρεται να διατηρούσαν επαφές με εμπλεκόμενα στελέχη ή να παρενέβαιναν για την επίσπευση διαδικασιών εγκρίσεων πληρωμών. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις εξετάζεται η ύπαρξη επαρκών στοιχείων για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών περί ευθύνης υπουργών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είκοσι από τους ανωτέρω δίσκους περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες. Οι φεξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης, διαφάνειας και κοινοβουλευτικής λογοδοσίας.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των ανωτέρω στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα, καθώς τα μέλη της Επιτροπής θα στερηθούν κρίσιμων πληροφοριών απαραίτητων για τη σύνταξη τεκμηριωμένου πορίσματος, κατά παράβαση του πνεύματος και του γράμματος των διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα στάση της πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, η οποία καταφανώς απομονωμένη έναντι όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μεθοδικά και συστηματικά αρνήθηκε τόσο την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, όσο και την για το λόγο αυτό παράταση των εργασιών της, σας καλούμε, στο πλαίσιο του θεσμικού σας ρόλου και εκπροσωπώντας το σύνολο των βουλευτών της εθνικής αντιπροσωπείας να αναλάβετε πρωτοβουλίες συνομιλώντας με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να καταστεί δυνατό τα νεότερα δεδομένα να εξεταστούν από την Επιτροπή και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί:

Η πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τα νέα στοιχεία που αφορούν την διαβιβασθείσα στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Η διαβίβαση του συνόλου των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, Η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστεί πλήρως το σύνολο των νέων αποδεικτικών δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη πορίσματος, το οποίο σύμφωνα, με το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, απαιτείται να είναι αιτιολογημένο. Η διαφάνεια, η θεσμική εγρήγορση και η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας και βασική προϋπόθεση για την προστασία του κύρους των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο θεσμικός σας ρόλος καθιστά την παρέμβασή σας επιβεβλημένη», αναφέρεται στην επιστολή.