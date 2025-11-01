«Επιτέλους, κάτι κινείται»: Η σιβυλλική ανάρτηση που «κρύβει» πολιτικές εξελίξεις

Ο Νίκος Καραχάλιος έχει κάνει την επανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή τις τελευταίες εβδομάδες, με το όνομά του να έχει εμπλακεί τόσο με εκείνο του Αντώνη Σαμαρά όσο και με της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο άλλοτε Σύμβουλος Στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή, φέρεται από δημοσιεύματα να εμπλέκεται τόσο στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, όσο και... δίπλα στις όποιες πολιτικές βλέψεις της κας Καρυστιανού.

Ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει τη φημολογία, παρότι έχουν πληθύνει οι εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα. Φροντίζει μάλιστα να κινεί το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα με τις τοποθετήσεις του μέσα από τα social media.

Το τελευταίο του, πάντως, «χτύπημα» έχει δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά ως προς την ερμηνεία του! «Κάτι κινείται. Επιτέλους» έγραψε σιβυλλικά αφήνοντας τους όσους το είδαν να αναρωτιούνται για «το πώς και το γιατί».