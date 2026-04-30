Επίθεση Άγκυρας σε Γαλλία: «Οι δηλώσεις της αυξάνουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια της Κύπρου»

Επίθεση κατά των Ευρωπαίων αξιοματούχων για τις πρόσφατες δηλώσεις τους, εξαπέλυσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, με νέα ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι στρέφονται κατά της χώρας και τονίζοντας πως οι τοποθετήσεις για τον περιφερειακό ρόλο της και τη θέση της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχίας και της αλληλεγγύης.

Παράλληλα, επέκρινε ειδικά τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι δηλώσεις που βασίζονται σε «διάφορα σενάρια», κλιμακώνουν την ένταση και μπορεί να αποτελέσουν πλήγμα για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία επιχειρηθεί στην περιοχή «δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας», προσθέτοντας ότι σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας θα επικρατήσουν όσοι βρίσκονται στο πλευρό της Άγκυρας και όχι όσοι την αντιμάχονται.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα ενεργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και δίνει προτάσσει την ειρήνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις στα εθνικά της συμφέροντα ούτε σε εκείνα της ΤΔΒΚ.

Όπως αναφέρθηκε, το καθεστώς ασφάλειας στην Κύπρο καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Παρισιού για πιθανή αποστολή στρατευμάτων στη νότια Κύπρο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν είναι σαφές ποια ανάγκη ασφαλείας εξυπηρετείται, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία και να εντείνουν τις εντάσεις.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικούς κινδύνους ασφαλείας για την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.