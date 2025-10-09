Επίθεση Γεωργιάδη σε Πέρκα: «Πήγατε στο καράβι για να κάνετε σόου, για τις σέλφις και το TikTok»

Η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, επέστρεψε στη Βουλή μετά από τη συμμετοχή της στην προσπάθεια του Global Sumud Flotilla και την κράτηση της στο Ισραήλ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν δίστασε να σχολιάσει το γεγονός λέγοντας ότι η κυρία Πέρκα, συμμετείχε στην προσπάθεια για προσωπική της προβολή ενώ χαρακτήρισε τον στολίσκο ως «γελειότητα της Αριστεράς».

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, λέγοντας: «Ο μοναδικός λόγος που το κόμμα σας έχει τα ποσοστά που έχει στη Βουλή και στις δημοκσοπήσεις είναι γιατί δεν ασχολείστε καθόλου με τα προβλήματα του ελληνικού λαού.

Μιλήσατε 13 λεπτά. Σήμερα κάνουμε αποδοχή μιας προσφοράς για να φτιάξουμε σε 20 μέρες ένα τεράστιο έργο για το ΕΣΥ, ένα μεταμοσχευτικό έργο που θα σώζει ζωές, δεν ήρθε καμία κοινοβουλευτική εκπρόσωπος να πει μια λέξη για τους ασθενείς που θα σώζονται», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Όταν αγαπητή κυρία Πέρκα, μιλάτε μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά καθόλου για τον ελληνικό λαό μην εκπλήσσεστε που σας έχουν στο 1%.

Επιπλέον, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν τα μισόλογα είναι πρωτοφανές ότι κάνατε λάθος μέσα σε αυτό το πλοίο και κάνατε λάθος που πήγατε

Στη συνέχεια αφού δήλωσε ότι «αυτό το καράβι δεν είχε να προσφέρει τίποτα παρά μόνο επικοινωνιακό θόρυβο συμπλήρωσε: «Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Πήγατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου, Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά.

Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή.

Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επί δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια και όχι εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Η απάντηση της Πέτης Πέρκα στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη

Η κυρία Πέρκα δεν δίστασε να απαντήσει στον Άδωνι Γεωργιάδη δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος» ενώ δήλωσε ότι θα ξαναπήγαινε σε μια πρωτοβουλία για τον λαό της Γάζας.

Αναφερόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη δήλωσε: «Όπως και να το κάνουμε η ανθρωπότητα με τον Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αλλάξει. Έχει αξιακό σύστημα, δίακιο κανόνες τους οπολιους η Αριστερά, ό,τι και να φωνάξετε, θα τα υπηρετεί πάντα».